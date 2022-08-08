Поедет Лавров: Путин отказался участвовать в Генассамблее ООН

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин также не будет участвовать в Генассамблеи даже в онлайн-формате.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН, заседание которой состоится в сентябре. Более того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Кремля не планирует на ней выступать даже по видеосвязи, сообщает агентства ТАСС.

"Нет. Поездка и выступление не планируются", — коротко ответил Песков на вопрос журналистов.

Согласно опубликованным данным на сайте правовой информации РФ, российскую делегацию для участия в 77-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также в делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и представитель Госдумы Леонид Слуцкий.

Ежегодная сессия Генассамблеи запланирована на период с 20 по 26 сентября 2022. В ней традиционно примут участие главы государств, премьеры и министры 193 стран мира.

Как заявил избранный председатель сессии Генассамблеи Чаба Кереши, участники мероприятия будут внимательно следить за развитием событий на Украине и перспективами урегулирования. По его словам, война в Украине представляет собой один из худших конфликтов в мире за последние несколько десятилетий.

Также Кереши отметил, что сейчас многие участники 77-ой Генассамблеи пытаются содействовать переговорам между Украиной и РФ, которые обеспечат мирное урегулирование конфликта.

Ранее, представитель российского МИД Алексей Дробинин 3 августа заявил, что для России эпоха конструктивного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Он также отметил, что ООН необходимо реформировать, путем расширения Совбеза организации за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран.

В Администрации президента РФ подготовили новую методичку для российских пропагандистов. Среди прочего, росСМИ велят называть войну в Украине" современным украинским кризисом", который возник на почве Евромайдана в 2014 году.