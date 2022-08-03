"Конфликт – это норма": МИД РФ заявил, что эпоха сотрудничества с США и Европой завершена

Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора считают, что "пора избавиться от иллюзий". Возвращение к ситуации до 24 февраля больше невозможно, подчеркивают здесь.

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что эпоха конструктивного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

По словам российского дипломата, несколько десятилетий, в течение которых происходило сотрудничество России с Соединенными Штатами и Европой, подошли к концу. При этом Дробинин подчеркнул, что ситуация конфликта для "страны с такой географией и интересами как Россия" является, скорее, нормой.

Представитель страны-агрессора также отметил, что россиянам "пришло время избавиться от иллюзий" и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Запада уже не будет.

Как считает Дробинин, завершение сотрудничества с ЕС и США не зависит от того, сколько еще продлится война против Украины и к чему она приведет.

Реформа ООН от РФ

Помимо этого, российский дипломат заговорил о необходимости "реформировать ООН". В частности, он предлагает "демократизировать Совет безопасности" за счет расширения представленности африканских, азиатских и латиноамериканских стран.

"Видимо, пришло время задаться вопросом, насколько рабочая повестка дня ООН созвучна интересам большинства членов мирового сообщества. Для многих из них злободневное значение имеет доступ к дешевым источникам энергии (а не переход на "зеленые" технологии), социально-экономическое развитие (а не права человека в ультралиберальном прочтении), безопасность и суверенное равенство (а не искусственное навязывание электоральной демократии по западным лекалам)", – высказался Дробинин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он заявил, что поездка американского политика является стремлением США доказать свою безнаказанность и вседозволенность.

Ранее Россия расширила свой санкционный список в отношении граждан Великобритании, включив туда еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов. В "стоп-лист" российского МИД попали журналисты ведущих СМИ Британии – Times, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Economist, Sun, телеканалов ITV и Sky News.