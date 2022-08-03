"Что хочу, то и ворочу": Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

По мнению главы МИД РФ, американская сторона на ровном месте создала раздражитель, стремясь показать миру свою безнаказанность и вседозволенность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Во время выступления на пресс-конференции в Мьянме, он заявил, что поездка американского политика является стремлением США доказать свою безнаказанность и вседозволенность.

"Я даже не берусь судить, что ими двигало…Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность — что хочу, то и ворочу", — сказал Лавров.

По его словам, Вашингтон на ровном месте создали раздражитель, осознавая как к этому отнесутся в КНР.

Ситуацию вокруг Тайваня прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свойственной для себя манере она назвала визит Пелоси наглой выходкой и провокацией, которая способна подорвать региональную стабильность и безопасность.

"Своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия не изменяет своей приверженности принципу "одного Китая" и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.

Напомним, что в вопросе визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань администрация президента Джо Байдена официально старалась избегать прямых комментариев. Более того, американская сторона пыталась убедить Пекин, что Белый дом не влияет на решения Пелоси, поскольку она представляет другую ветвь власти.

Ранее генсек КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом сказал своему коллеге, что в тайваньском вопросе Пекин занимает принципиальную позицию и категорически против внешнего вмешательства США. В противном случае, Вашингтон в этой "игре с огнем может обжечь сам себя", намекнул Си.