"Що хочу, те й ворочу": Лавров прокоментував візит Пелосі до Тайваню

На думку глави МЗС РФ, американська сторона на рівному місці створила подразник, прагнучи показати світові свою безкарність та вседозволеність.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував візит речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню. Під час виступу на пресконференції в М'янмі він заявив, що поїздка американської політикині є прагненням США довести свою безкарність і вседозволеність.

"Я навіть не беруся судити, що ними рухало… Це прагнення довести всім і всю свою безкарність і виявляти свою вседозволеність — що хочу, те й ворочу", — сказав Лавров.

За його словами, Вашингтон на рівному місці створили подразник, усвідомлюючи, як до цього поставляться в КНР.

Ситуацію навколо Тайваню прокоментувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. У властивій собі манері вона назвала візит Пелосі зухвалою витівкою та провокацією, яка здатна підірвати регіональну стабільність та безпеку.

"Своєю провокацією США вкотре показали зневагу до прав інших держав. І тепер точно не американцям розповідати про повагу міжнародного права, якщо Вашингтон порушив свої зобов'язання перед Пекіном", — заявила Захарова.

Вона наголосила, що Росія не змінює своєї прихильності до принципу "одного Китаю" і виступає проти незалежності острова в будь-якій формі.

Нагадаємо, що у питанні візиту речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань адміністрація президента Джо Байдена офіційно намагалася уникати прямих коментарів. Щобільше, американська сторона намагалася переконати Пекін, що Білий дім не впливає на рішення Пелосі, оскільки вона є іншою гілкою влади.

Раніше генсек КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом сказав своєму колезі, що у тайванському питанні Пекін займає принципову позицію і категорично проти зовнішнього втручання США. Інакше Вашингтон у цій "грі з вогнем може обпекти сам себе", натякнув Сі.