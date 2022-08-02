Білий дім відмовляється нести відповідальність за поїздку Пелосі в Тайвань, — CNBC

Як пишуть американські журналісти, візит спікерки Палати представників Конгресу США на острів був власним рішенням Пелосі. Ймовірно, Білий дім і Пентагон були проти цієї поїздки.

Білий дім не хоче відповідати за поїздку спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Про це пише американське видання CNBC.

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Як повідомляється, офіційно адміністрація президента Джо Байдена намагалася уникати прямих відповідей на питання про те, чи погоджуєтьсчя вона з рішенням Пелосі здійснити поїздку.

Зокрема, наприкінці липня президент, відповідаючи на питання про ймовірну поїздку американської політикині на Тайвань, зазначив, що військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея. "Але я не знаю, який статус [цього візиту]", — додав глава США.

Крім того, представники адміністрації намагалися переконати китайських колег, що на дії Пелосі не мають впливу ані американський лідер, ані військові радники.

Як кажуть журналісти, у кулуарах ні Білий дім, ні Пентагон не приховували свого негативного ставлення до візиту Пелосі на частково визнаний острів.

Видання також цитує директора Китайського глобального дослідницького центру Школи перспективних міжнародних досліджень Джонса Гопкінса Ендрю Мерти, який наголошував на тому, що спроби Білого дому відхреститися від Конгресу США мають сумнівний вигляд. Особливо з урахуванням публічних заяв Байдена, який говорив, що Вашингтон неодмінно стане на захист Тайваню в разі конфлікту з КНР.

Нагадаємо, сьогодні ввечері літак із Ненсі Пелосі приземлився в тайванському аеропорту. Незважаючи на погрози Китаю, візит спікерки Палати представників США в Тайвань відбувся. Заради цього Ненсі Пелосі довелося вдатися до великого ризику.

Раніше повідомлялося, що політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу та вже завтра о 17:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом — ред.) має залишити острів.

Делегація Ненсі Пелосі забронювала цілий поверх у готелі Grand Hyatt у тайванській столиці Тайбей.