Белый дом отказывается нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань, — CNBC

Как пишут американские журналисты, визит спикера Палаты представителей Конгресса США на остров был собственным решением Пелоси. Предположительно Белый дом и Пентагон были против этой поездки.

Белый дом не хочет нести ответственность за поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет американское издание CNBC.

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Как сообщается, официально администрация президента Джо Байдена старалась избегать прямых ответов на вопросы о том, согласна ли она с решением Пелоси совершить поездку.

В частности, в конце июля президент, отвечая на вопрос о предполагаемой поездке американского политика на Тайвань, отметил, что военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея. "Но я не знаю, каков статус [этого визита]", – добавил глава США.

Более того, представители администрации пытались убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

Как говорят журналисты, в кулуарах ни Белый дом, ни Пентагон не скрывал своего негативного отношения к визиту Пелоси на частично признанный остров.

Издание также цитирует директора Китайского глобального исследовательского центра Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса Эндрю Мерты, который подчеркивал, что попытки Белого дома откреститься от Конгресса США выглядят сомнительно. Особенно с учетом публичных заявлений Байдена, который говорил, что Вашингтон непременно встанет на защиту Тайваня в случае конфликта с КНР.

Напомним, сегодня вечером самолет с Нэнси Пелоси приземлился в тайваньском аэропорту. Несмотря на угрозы Китая, визит спикера Палаты представителей США на Тайвань состоялся. Ради этого Нэнси Пелоси пришлось пойти на большой риск.

Ранее сообщалось, что политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и уже завтра к 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву — ред.) должна покинуть остров.

Делегация Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в тайваньской столице Тайбэй.