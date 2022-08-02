Після китайського попередження: літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані (фото, відео)

Незважаючи на погрози Китаю, візит спікерки Палати представників США в Тайвань відбувся. Заради цього Ненсі Пелосі довелося вдатися до великого ризику.

Як Китай намагався зірвати візит Пелосі в Тайвань?

Літак Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту столиці Тайваню Тайбеї близько 17:50 за київським часом.

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Китай, який претендує на острів, вважає візит Пелосі в Тайвань порушенням свого суверенітету й сигналом підтримки США прихильників незалежності Тайваню. Намагаючись не допустити візит американки, Пекін почав демонструвати рішучість відповісти на нього військовими засобами.

Із ранку 2 серпня китайські збройні сили активізувалися в Тайванській протоці. Джерело Reuters розповіло, що китайські літаки неодноразово "торкалися" лінії розмежування в протоці, тоді як тайванські пілоти спостерігали за цими маневрами, не перетинаючи лінію.

У другій половині дня китайські ВПС залишили район протоки, але в ньому залишилося кілька військових кораблів. Коментуючи ситуацію, що склалася, міністерство оборони Тайваню заявило, що готове відповісти на будь-які "ворожі погрози".

Китайці також діяли на дипломатичному полі. Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань стане грубим втручанням у внутрішні справи Китаю та призведе "до дуже серйозних подій і тяжких наслідків". Він прямим текстом сказав, що армія не залишиться осторонь і "обов'язково ухвалить рішучі та дієві контрзаходи для захисту суверенітету й територіальної цілісності".

У США не стали розцінювати ці слова як порожні погрози. До острова направили американські кораблі, зокрема авіаносець "Рональд Рейган". Також стало відомо, що літак Пелосі супроводжують американські військові літаки, які вилетіли з бази в Японії.

Незадовго перед посадкою літака Ненсі Пелосі Китай закрив повітряний простір над Тайванською протокою для цивільних повітряних суден. Потім у китайській провінції Фуцзянь увімкнулися сирени.

Китайське телебачення повідомило, що в Тайванську протоку направили винищувачі Су-35. На тайванському телебаченні повідомили про введення на острові другого рівня тривоги.

Однак Ненсі Пелосі все це не налякало, її літак не звернув із курсу.

Що Пелосі має намір робити під час візиту в Тайвань?

За даними джерел Reuters, у спікерки нижньої палати Конгресу заплановано на середу кілька зустрічей, у тому числі з президентом Тайваню та парламентарями. Крім того, вона має намір зустрітися з групою активістів, які хочуть розповісти про ситуацію з правами людини в Китаї.

У МЗС Тайваню заявили, що не коментують повідомлення про плани візиту Пелосі на острів.

Як у США коментують візит Пелосі в Тайвань?

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в Пекіні чудово розуміють: поділ повноважень влади США означає, що Пелосі має право сама ухвалювати рішення щодо візиту на Тайвань.

"Ми не потрапимо на вудку та не брязкатимемо зброєю. Водночас нас не залякати", — підкреслив Кірбі.

США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, проте за американськими законами Сполучені Штати зобов'язані надати острову кошти для самооборони в разі китайської агресії.

Під час нещодавньої телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент США Джозеф Байден сказав, що політика його країни щодо Тайваню не змінилася. Він підкреслив, що Вашингтон рішуче виступає проти спроб Китаю змінити статус-кво або підрив миру та стабільності в Тайванській протоці.

Нагадаємо, делегація Ненсі Пелосі забронювала цілий поверх у готелі Grand Hyatt у тайванській столиці Тайбей.