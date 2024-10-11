Кейт Міддлтон знову з'явилася на публіці без культової прикраси (фото)

Принцеса Уельська вже кілька місяців носить просту обручку з сапфірами й діамантами замість тієї, що отримала в подарунок від принца Вільяма на заручини.

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Кейт Міддлтон обійшлася без своєї сапфірової обручки, вдягнувши "каблучку вічності" під час візиту в Саутпорт із принцом Вільямом, пише Daily Mail.

Майбутня королева не вдягає каблучку принцеси Діани з 12-каратним цейлонським сапфіром уже довсить давно, надаючи перевагу тонкій золотій каблучці з діамантами і сапфірами, яку називають "каблучкою вічності". Вперше вона з'явилася в ньому в серпні під час зйомок відео з напуттям олімпійської збірної Великої Британії.

Каблучку з великим сапфіром Кейт змінила на скромнішу Фото: Getty Images

Для зустрічі з сім'ями жертв нападу на дітей у балетному класі в Саутпорті, який стався в липні, Кейт одягла сукню в горошок Whistles Margot з колекції 2018 року за 159 фунтів стерлінгів. Вона доповнила сукню структурованим пальтом від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen і золотими сережками від Catherine Zoraida вартістю 1750 фунтів стерлінгів.

Раніше Кейт одягала це ж пальто на церемонію вручення премії Earthshot Awards у Бостоні, коли літала до США в грудні 2022 року, щоб підтримати принца Вільяма.

Заміну Кетрін обручки на простішу фармацевт-онколог Дачі Лю пов'язав з її лікуванням від раку.

"Під час лікування раку є кілька практичних причин, чому комусь може знадобитися зняти обручки. Хіміотерапія може викликати затримку рідини в руках, через що обручки можуть бути тугими і важкими", — сказав він.

Лю додав, що металеві каблучки можуть заважати променевій терапії та спричиняти такі проблеми, як опіки шкіри навколо прикраси.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кейт Міддлтон зустрілася з дівчиною-фотографом, яка помирає від раку.