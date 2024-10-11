Кейт Миддлтон снова появилась на публике без культового украшения (фото)

Принцесса Уэльская уже несколько месяцев носит простое обручальное кольцо с сапфирами и бриллиантами вместо того, что получила в подарок от принца Уильяма на помолвку.

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Кейт Миддлтон обошлась без своего сапфирового обручального кольца, надев "кольцо вечности" во время визита в Саутпорт с принцем Уильямом, пишет Daily Mail.

Будущая королева не надевает кольцо принцессы Дианы с 12-каратным цейлонским сапфиром уже довольно давно, отдавая предпочтение тонкому золотому кольцу с бриллиантами и сапфирами, которое называют "кольцом вечности". Впервые она появилась в нем в августе во время съемок видео с напутствием олимпийской сборной Великобритании.

Кольцо с крупным сапфиром Кейт сменила на более скромное Фото: Getty Images

Для встречи с семьями жертв нападения на детей в балетном классе в Саутпорте, которое произошло в июле, Кейт надела платье в горошек Whistles Margot из коллекции 2018 года за 159 фунтов стерлингов. Она дополнила платье структурированным пальто от своего любимого дизайнера Alexander McQueen и золотыми серьгами от Catherine Zoraida стоимостью 1750 фунтов стерлингов.

Ранее Кейт надевала это же пальто на церемонию вручения премии Earthshot Awards в Бостоне, когда летала в США в декабре 2022 года, чтобы поддержать принца Уильяма.

Замену Кэтрин обручального кольца на более простое фармацевт-онколог Дачи Лю связал с ее лечением от рака.

"Во время лечения рака есть несколько практических причин, почему кому-то может понадобиться снять кольца. Химиотерапия может вызвать задержку жидкости в руках, из-за чего кольца могут быть тугими и тяжелыми", – сказал он.

Лю добавил, что металлические кольца могут мешать лучевой терапии и вызывать такие проблемы, как ожоги кожи вокруг украшения.

Напомним, Фокус писал, что Кейт Миддлтон встретилась с девушкой-фотографом, которая умирает от рака.