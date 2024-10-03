Осталось жить от полугода до 3 лет: Кейт Миддлтон встретилась с онкобольным подростком

Узнав о своем диагнозе, Лиз Хаттон бросила школу и сосредоточилась на любимом занятии.

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Принцесса Уэльская Кэтрин, которая недавно завершила профилактический курс химиотерапии, вместе с мужем, принцем Уильямом, встретилась в частном порядке в Виндзорском замке с 16-летней фотографом Лиз Хаттон из Харрогейта в Йоркшире, которая борется с редкой и агрессивной опухолью. Соответствующие фото появились в аккаунте принца и принцессы Уэльских.

Кэтрин выглядела роскошно в бордовом брючном костюме и бежевом джемпере. Образ она дополнила золотыми серьгами. Это ее первые фото на "работе" с тех пор, как она завершила основной курс лечения рака, диагностированного у нее в январе 2024-го.

Лиз была приглашена будущим королем на церемонию инвеституры, которую он проводил, чтобы запечатлеть участников, включая Марка Кавендиша, Уэйнса Барнса и Алистера Маккойста. О девушке принц узнал через благотворительную организацию London Air Ambulance Charity, покровителем которой он является.

"Приятно встретиться с Лиз сегодня в Виндзоре. Талантливый молодой фотограф, чье творчество и сила вдохновили нас обоих. Спасибо, что поделились своими фотографиями и историей с нами W&C", – говорится в подписи.

После церемонии Лиз вместе с матерью Вики Робейн, отчимом Аароном и братом Матео пригласили на личную встречу с Кейт и Уильямом.

Во время аудиенции принцесса искренне и крепко обняла больную девушку.

"Такие милые, искренние и добрые люди. Я на седьмом небе от счастья, что моя семья получила такой опыт", – написала у себя в соцсети девушка.

Лиз Хаттон прокомментировала встречу в Виндзорском замке Фото: скрин

Позже Лиз написала в сети: "Такие милые, искренние и добрые люди. Я на седьмом небе от счастья, что моя семья получила такой опыт".

Принц Уильям опубликовал фото церемонии и в подписи отметил:

"Поздравляем всех, кто сегодня получил награды в Виндзоре! Было приятно, что @lizhatton_photography помогла нам запечатлеть эти особые моменты".

В январе у Лиз диагностировали десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль. К врачам девушку заставила обратиться боль в животе во время рождественских каникул. После обследования у нее обнаружили у нее опухоли на обоих яичниках и печени. Ее мать сказала, что врачи дают ее дочери от шести месяцев до трех лет жизни. В среднем в Англии диагностируется только 12 случаев рака в год, и это настолько редко, что нет стандартного лечения.

Лиз решила не сдаваться и жить по полной. Она составила "список желаний" для фотографии и бросила школу, чтобы прожить оставшееся время так, как ей хочется. Теперь она активно фотографирует, чтобы оставить после себя след в фотографии.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон раскритиковали из-за видео о выздоровлении.