Кейт Миддлтон сообщила об окончании химиотерапии и показала очень личные кадры (видео)

Принцесса Уэльская отметила, что ее путь к выздоровлению еще не закончен, но выразила надежду на длительную ремиссию.

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Спустя более полугода после того, как Кейт Миддлтон шокировала общественность новостью о том, что у нее диагностировали рак, она сообщила о том, что успешно завершила курс химиотерапии. Соответствующее видео принцесса опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях.

На кадрах запечатлена Кейт, принц Уильям и трое их детей, которые гуляют на лугу, по своему поместью Аделаида, в лесу, вместе отправляются на пикник. Весь ролик пронизан любовью к семье и благодарностью Кэтрин людям, которые были рядом с ней на протяжении всего периода лечения.

В какой-то момент на видео можно заметить, как принц Уильям целует жену, а также запечатлены ее родители, Майкл и Кэрол. Кэтрин много обнимает и целует своих детей, они вместе играют в игры и снимают забавные видео.

В одном из кадров принцесса стоит у дерева, задумавшись.

"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение — наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать преодолеть бурные воды и неизвестные дороги", – говорит принцесса Уэльская.

По ее словам, путь к выздоровлению был "сложен, страшен и непредсказуем для всех, кто рядом".

Кейт призналась, что, смирившись с диагнозом, она столкнулась с собственной уязвимостью и новым взглядом на все.

"Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым", – продолжает Кэтрин.

Сейчас она делает все возможное, чтобы ремиссия продолжалась как можно дольше и закончилась абсолютным выздоровлением.

"Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и мероприятиям в ближайшие месяцы, когда смогу. Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь", – говорит принцесса.

Она вместе с Уильямом благодарит всех за ту огромную поддержку, которая пришла к ним со всего мира и дала силы для борьбы.

"Доброта, сочувствие и сострадание каждого в наш л адрес были восхитительны", – подчеркнула жена наследника престола.

Напоследок Кейт обратилась к тем, кто, как и она, борется с тяжелой болезнью:

"Всем тем, кто продолжает свой путь к раку: я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть же этот свет сияет ярко".

В январе 2024 года Кейт была экстренно госпитализирована, ей сделали операцию на брюшной полости. После этого она исчезла из информационного пространства, в результате чего поползли слухи и начали множиться теории заговора. Многие говорили, что Кейт уже нет в живых. Чтобы пресечь все домыслы, в марте принцесса Уэльская записала видео, где рассказала о своем диагнозе.

Ранее Фокус писал, когда Кейт Миддлтон снова появится на публике.