Кейт Міддлтон повідомила про закінчення хіміотерапії та показала дуже особисті кадри (відео)

Принцеса Уельська зазначила, що її шлях до одужання ще не закінчено, але висловила надію на тривалу ремісію.

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Через понад пів року після того, як Кейт Міддлтон шокувала громадськість новиною про те, що у неї діагностували рак, вона повідомила про те, що успішно завершила курс хіміотерапії. Відповідне відео принцеса опублікувала у своїх акаунтах у соцмережах.

На кадрах зображена Кейт, принц Вільям і троє їхніх дітей, які гуляють на лузі, у своєму маєтку Аделаїда, в лісі, разом вирушають на пікнік. Весь ролик пронизаний любов'ю до сім'ї і вдячністю Кетрін людям, які були поруч з нею протягом усього періоду лікування.

У якийсь момент на відео можна помітити, як принц Вільям цілує дружину, а також зазнімковані її батьки, Майкл і Керол. Кетрін багато обіймає і цілує своїх дітей, вони разом грають в ігри і знімають кумедні відео.

В одному з кадрів принцеса стоїть біля дерева, замислившись.

"Зараз, коли літо добігає кінця, я не можу передати словами, яке це полегшення — нарешті закінчити курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати подолати бурхливі води і невідомі дороги", — каже принцеса Уельська.

За її словами, шлях до одужання був "складний, страшний і непередбачуваний для всіх, хто поруч".

Кейт зізналася, що, змирившись із діагнозом, вона зіткнулася з власною вразливістю і новим поглядом на все.

"Цей час, насамперед, нагадав нам із Вільямом про необхідність замислитися і бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне. Просто любити і бути коханим", — продовжує Кетрін.

Нині вона робить усе можливе, щоб ремісія тривала якомога довше і закінчилася абсолютним одужанням.

"Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до одужання і повного відновлення довгий, і я маю й надалі приймати кожен день таким, яким він є. Однак я з нетерпінням чекаю на повернення до роботи та заходів найближчими місяцями, коли зможу. Попри все, що було до цього, я вступаю в нову фазу одужання з новим почуттям надії та вдячності за життя", — каже принцеса.

Вона разом із Вільямом дякує всім за ту величезну підтримку, яка прийшла до них з усього світу і дала сили для боротьби.

"Доброта, співчуття і співчуття кожного на нашу адресу були чудові", — наголосила дружина спадкоємця престолу.

Наостанок Кейт звернулася до тих, хто, як і вона, бореться з важкою хворобою:

"Усім тим, хто продовжує свій шлях до раку: я залишаюся з вами, пліч-о-пліч, рука об руку. З темряви може прийти світло, так нехай же це світло сяє яскраво".

У січні 2024 року Кейт була екстрено госпіталізована, їй зробили операцію на черевній порожнині. Після цього вона зникла з інформаційного простору, внаслідок чого поповзли чутки і почали множитися теорії змови. Багато хто говорив, що Кейт уже немає в живих. Щоб припинити всі домисли, у березні принцеса Уельська записала відео, де розповіла про свій діагноз.

Раніше Фокус писав, коли Кейт Міддлтон знову з'явиться на публіці.