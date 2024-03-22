"Вільям поруч": Кейт Міддлтон діагностували рак (відео)

На початку 2024 року принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Післяопераційні тести виявили онкологію, через що Кетрін почала проходити хіміотерапію.

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Кейт Міддлтон уперше за тривалий час вийшла на звʼязок та повідомила, що в неї діагностували рак і вона проходить "профілактичну" хіміотерапію, що стало "шоком" для них з принцом Вільямом. Відеозвернення зʼявилося на сторінках Уельських у соцмережах.

В емоційному ролику, знятому у Віндзорі, дружина майбутнього короля Великобританії розповіла, що ця новина стала "великим шоком" і що вони з чоловіком "робили все можливе, щоб опрацювати та вирішити це приватно заради їхньої молодої сім’ї".

Це сталося через кілька днів після того, як Кетрін помітили з принцом Вільямом, коли вони виходили з фермерського ринку неподалік від свого будинку у Віндзорі.

"Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як це їм зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — зізналася принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма додала, що почувається добре та стає щодня "сильнішою".

"Те, що Вільям поруч зі мною, також є джерелом розради та заспокоєння. Як і любов, підтримка і доброта, які виявляли так багато з вас. Це так багато значить для нас обох", — розповіла невістка короля Чарльза ІІІ.

Рак принцеси виявили після серйозної операції на черевній порожнині в Лондонській клініці в січні 2024 року. Кенсінгтонський палац тоді попросив людей не спекулювати щодо здоровʼя монаршої персони, проте нещодавно стало відомо, що навіть працівники престижного медичного закладу незаконно намагалися отримати персональну інформацію про Кетрін. Ймовірно, це і стало причиною, що принцеса сама вирішила прямо повідомити своїм прихильникам про причини тривалої відсутності на публіці.

Зокрема, Кейт Міддлтон зазначила, що сама операція в січні пройшла добре, проте післяопераційні тести згодом показали, що рак "існував".

Одна з останніх офіційних появ Кейт Міддлтон на публіці в грудні 2023 року Фото: Getty Images

Новина створює чергову кризу для британської королівської родини в той час, коли король Чарльз ІІІ також бореться з онкологією. У січні 2024 у Сари, герцогині Йоркської, діагностували рак шкіри лише через пів року після лікування раку грудей.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на Великдень 2024.