Кейт Міддлтон і принц Вільям планують покинути Віндзор: куди вони вирушать

Родина Уельських із 2022 року живе в маєтку "Аделаїда" у Віндзорі. Тут Кетрін відновлюється після операції на черевній порожнині.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до сімейного відпочинку, оскільки їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, йдуть на шкільні великодні канікули 22 березня 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

10-річний Джордж, 8-річна Шарлотта і 5-річний Луї, які відвідують школу Lambrook у графстві Беркшир, матимуть майже цілий місяць відпочинку від навчання і повинні повернутися в школу після 17 квітня.

Уельські зазвичай проводять шкільні канікули у своєму другому домі, Анмер-Голл в маєтку Сандрінгем у Норфолку, тому, ймовірно, вони вирушать туди найближчим часом.

Втім, родина майбутнього британського короля може вирішити спочатку відвідати великоднє богослужіння в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку разом з рештою членів королівської родини, а потім відправитися в Норфолк.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Син короля Чарльза ІІІ і його дружина зазвичай відвідують службу разом з іншими членами королівської родини, зокрема самим монархом і його дружиною Каміллою, герцогом і герцогинею Единбурзькими та їхніми дітьми, леді Луїзою Віндзор і Джеймсом, графом Вессекським, принцесою Анною, Зарою і Майком Тіндаллом та іншими.

Принц Луї дебютував 2023 року під час Великодня, тримаючи за руку маму, коли він прибув до каплиці.

Родина Уельських на Великдень 2023 Фото: Getty

У Норфолку Кейт Міддлтон матиме більше свободи виходити на прогулянку та насолоджуватися веселими великодніми заходами з дітьми, зокрема фарбувати яйця, займатися випічкою.

Принцеса вже готується повернутися до роботи після перенесеної операції на черевній порожнині в січні 2024 року. Кенсінгтонський палац оголосив, що мама трьох дітей поновить виконання королівських обов'язків після Великодня. Вона відновлювалася вдома у Віндзорі, і її лише кілька разів бачили на публіці.

Швидше за все, Кетрін проведе перші заходи після 17 квітня, коли її діти повернуться до школи.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення принцеси Уельської та "смерть" короля Чарльза ІІІ.