Зникнення Кейт Міддлтон та "смерть" короля Чарльза ІІІ: у мережі створюють меми про монаршу родину

На справжні та фейкові новини з королівської родини Великої Британії користувачі мережі активно відреагували. Традиційно пригадали принцесу Діану.

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18 березня 2024 року в мережі активно почала поширюватися інформація про начебто смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Втім, згодом виявилося, що це фейк. Букінгемський палац не підтвердив домисли фанатів монаршої родини. Реакція користувачів мережі спрацювала моментально і видала низку мемів щодо фейкової смерті суверена та зникнення його невістки Кейт Міддлтон з публіки. Фокус зібрав найцікавіші з них.

Дехто пожартував, що інформацію про смерть Чарльза ІІІ дав канал "Труха Букінгем".

Звісно, не забули і про покійну принцесу Діану — першу дружину британського короля. Вона загинула через автокатастрофу в Парижі у 1997 році. Низка прихильників "королеви людських сердець" досі вважають, що ДТП влаштували представники монаршої родини, аби позбутися Діани, яка на той момент уже почала нові стосунки з Доді Аль-Фаєдом. До того ж, у принца Чарльза давно був роман з Каміллою Паркер-Боулз. Тому користувачі мережі вважають, що Чарльза не пустять до раю, адже там уже принцеса Діана.

Зокрема, фанати королівської родини пригадали серіал "Дім дракона" та запитують, чи будуть діти британського монарха починати війну з їхніми драконами. Дехто навіть уявив, як би виглядав принц Гаррі під час такого протистояння.

Фото: Соцмережі

Низка людей зазначила, наскільки швидко суверен "помер" та "воскрес".

"Поки я ходив на обід, король Британії Чарльз ІІІ помер і ожив", — пише користувач Х (Twitter).

А дехто пригадав, що монарх лише нещодавно сів на престол, тому монетному двору довелося б знову випускати нові банкноти.

Зокрема, користувачі мережі уявили реакцію самого короля на його "смерть".

"Король Чарльз просинається і усвідомлює, чому всі думають, що він помер", — пишуть фанати монаршої родини.

Також пожартували про те, що суверен чекає, поки офіційні джерела в Україні підтвердять його "смерть".

До новин про погіршення здоровʼя Чарльза ІІІ додаються різноманітні чутки щодо зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору. Принцеса Уельська ще на початку січня 2024 перенесла операцію на черевній порожнині. Тоді ж і повідомили, що вона не повернеться на роботу до Великодня. Втім, через тривалу відсутність дружини принца Вільяма в мережі побутують різноманітні теорії. Зокрема, про зради її чоловіка та позашлюбну дитину.

Дехто пожартував про те, що принцеса Уельська зникла через те, що принц Вільям зовнішньо змінився за роки шлюбу. А хтось вигадав теорію, що король Чарльз ІІІ та Кейт Міддлтон закохалися одне в одного та вирішили втекти разом, запустивши такі новини в інфополе.

Зокрема, користувачі мережі звернули увагу на те, що влада зосереджується в руках королеви Камілли.

"Королева Єлизавета померла, король Чарльз хворий на рак, принцеса Діана померла, Гаррі вигнали з Великої Британії, Вільям займається піаром, Кейт Міддлтон зникла. Тим часом Камілла захоплює палац… Оххх", — пише прихильник монаршої родини.

Зазначимо, що король Чарльз ІІІ став королем одразу після смерті матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Втім, офіційна коронація відбулася 6 травня 2023 року. На престол разом з Чарльзом сіла і його дружина Камілла, яка також стала королевою.

На початку 2024 стало відомо, що монарх переніс операцію через збільшену простату. А під час медичних обстежень Чарльзу діагностували рак. Після цього він став рідше зʼявлятися на публіці, залишивши собі роботу з документами.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty

Тим часом Кейт Міддлтон перенесла планову операцію на черевній порожнині. До обовʼязків вона, як повідомляється, повернеться після Великодня, ймовірно, у квітні 2024 року.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, який існує план щодо поховання короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про останні появи короля Чарльза ІІІ на публіці.