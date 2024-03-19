Исчезновение Кейт Миддлтон и "смерть" короля Чарльза III: в сети создают мемы о монаршей семье

На настоящие и фейковые новости из королевской семьи Великобритании пользователи сети активно отреагировали. Традиционно вспомнили принцессу Диану.

Related video

18 марта 2024 года в сети активно начала распространяться информация о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III. Впрочем, впоследствии оказалось, что это фейк. Букингемский дворец не подтвердил домыслы фанатов монаршей семьи. Реакция пользователей сети сработала моментально и выдала ряд мемов о фейковой смерти суверена и исчезновении его невестки Кейт Миддлтон с публики. Фокус собрал самые интересные из них.

Некоторые пошутили, что информацию о смерти Чарльза III дал канал "Труха Букингем".

Конечно, не забыли и о покойной принцессе Диане — первой жене британского короля. Она погибла из-за автокатастрофы в Париже в 1997 году. Ряд сторонников "королевы человеческих сердец" до сих пор считают, что ДТП устроили представители монаршей семьи, чтобы избавиться от Дианы, которая на тот момент уже начала новые отношения с Доди Аль-Файедом. К тому же, у принца Чарльза давно был роман с Камиллой Паркер-Боулз. Поэтому пользователи сети считают, что Чарльза не пустят в рай, ведь там уже принцесса Диана.

В частности, фанаты королевской семьи вспомнили сериал "Дом дракона" и спрашивают, будут ли дети британского монарха начинать войну с их драконами. Некоторые даже представили, как бы выглядел принц Гарри во время такого противостояния.

Фото: Соцмережі

Ряд людей отметили, насколько быстро суверен "умер" и "воскрес".

"Пока я ходил на обед, король Британии Чарльз ІІІ умер и ожил", — пишет пользователь Х (Twitter).

А некоторые вспомнили, что монарх лишь недавно сел на престол, поэтому монетному двору пришлось бы снова выпускать новые банкноты.

В частности, пользователи сети представили реакцию самого короля на его "смерть".

"Король Чарльз просыпается и осознает, почему все думают, что он умер", — пишут фанаты монаршей семьи.

Также пошутили о том, что суверен ждет, пока официальные источники в Украине подтвердят его "смерть".

К новостям об ухудшении здоровья Чарльза III добавляются различные слухи об исчезновении Кейт Миддлтон из публичного пространства. Принцесса Уэльская еще в начале января 2024 года перенесла операцию на брюшной полости. Тогда же и сообщили, что она не вернется на работу до Пасхи. Впрочем, из-за длительного отсутствия жены принца Уильяма в сети бытуют различные теории. В частности, об изменах ее мужа и внебрачном ребенке.

Некоторые пошутили о том, что принцесса Уэльская исчезла из-за того, что принц Уильям внешне изменился за годы брака. А кто-то придумал теорию, что король Чарльз III и Кейт Миддлтон влюбились друг в друга и решили сбежать вместе, запустив такие новости в инфополе.

В частности, пользователи сети обратили внимание на то, что власть теперь сосредотачивается в руках королевы Камиллы.

"Королева Елизавета умерла, король Чарльз болен раком, принцесса Диана умерла, Гарри выгнали из Великобритании, Уильям занимается пиаром, Кейт Миддлтон исчезла. Тем временем Камилла захватывает дворец... Оххх", — пишет сторонник монаршей семьи.

Отметим, что король Чарльз III стал королем сразу после смерти матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Впрочем, официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года. На престол вместе с Чарльзом села и его жена Камилла, которая также стала королевой.

В начале 2024 года стало известно, что монарх перенес операцию из-за увеличенной простаты. А во время медицинских обследований Чарльзу диагностировали рак. После этого он стал реже появляться на публике, оставив себе работу с документами.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty

Тем временем Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. К обязанностям она, как сообщается, вернется после Пасхи, вероятно, в апреле 2024 года.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, какой существует план по захоронению короля Чарльза III.

Также Фокус писал о последних появлениях короля Чарльза ІІІ на публике.