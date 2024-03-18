Монаршая поддержка: как король Чарльз ІІІ встал на сторону Украины

Как и покойная мама, британский монарх активно публично поддерживает Украину во времена, когда она борется за свое будущее и независимость. Он встречался с украинскими деятелями и делился впечатлениями об этом.

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18 марта 2024 года в сети активно начала появляться информация о смерти короля Великобритании Чарльза ІІІ. Впрочем, официально Букингемский дворец не подтвердил домыслы. Фокус напоминает, как британский монарх поддерживал Украину во время российского вторжения.

Годовщина вторжения

24 февраля 2024 года, когда Украина перешла в третий год полномасштабной войны с РФ, на официальных страницах королевской семьи появились сообщения, в которых Чарльз ІІІ выразил свою поддержку украинскому народу.

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства существования вступает в третий, трагический год. Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир. Их настоящая доблесть, несмотря на невыразимую агрессию. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые у меня были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", — заявил тогда сын покойной королевы Елизаветы II.

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В частности, суверен показал архивный снимок, на котором он с супругой, королевой Камиллой, ставили свечи в Украинском Католическом Соборе в Лондоне в 2022 году. На втором фото изображена встреча Чарльза ІІІ и президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце в 2023 году. На снимке они пожали друг другу руки.

В частности, британский монарх заявил, что его вдохновляет то, что Соединенное Королевство и их союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в трудные времена.

"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — признался король Великобритании.

Король Великобритании Чарльз ІІІ выразил поддержку Украине во вторую годовщину полномасштабной войны

Коронация

6 мая 2023 года, когда Чарльз ІІІ сошел на престол после многих лет ожиданий, событие в Вестминстерском аббатстве посетили почтенные гости из-за границы. Среди них были первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для нас с Премьер-министром Денисом Шмыгалем честь — находиться сегодня на коронации Их Величеств Короля Чарльза III и Королевы Камиллы здесь, в Вестминстерском аббатстве, чтобы от имени всей Украины пожелать успешного правления и процветания стране", — написала супруга Владимира Зеленского в своем Instagram.

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Первая леди призналась, что смогла лично пообщаться с членами королевской семьи Великобритании, а именно Кейт Миддлтон и принцем Эдвардом.

"Спасибо за ваши лучшие пожелания для Украины и наших людей. Верю, они обязательно воплотятся в жизнь", — отметила супруга украинского президента.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Встреча с королевой

В конце февраля 2024 года Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой в Кларенс-Хаусе. Судя по всему, король Чарльз ІІІ тоже присутствовал бы во время разговора, если бы не боролся с онкологией.

"Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой", — отметила супруга Владимира Зеленского.

Первая леди рассказала, что поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за поддержку Украины, убежище для 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними, ведь король Чарльз ІІІ и его жена не раз посещали Украинский центр в Лондоне.

Елена Зеленская и королева Камилла Фото: Olena Zelenska/Instagram

Конференция по восстановлению Украины

В июне 2023 года британский король встретился с Денисом Шмыгалем и другими политическими и общественными деятелями из Украины в рамках мероприятия, в ходе которого обсуждали восстановление Украины.

"Вчера вечером король устроил прием глав правительства, высокопоставленных должностных лиц и лидеров гражданского общества Украины, которые принимают участие в конференции по восстановлению Украины в Великобритании", — отметили тогда на странице королевской семьи.

Король Чарльз ІІІ встретился с украинскими деятелями

Встреча с Владимиром Зеленским

Весной 2023 года британский суверен провел встречу с украинским президентом, в очередной раз публично выразив свою поддержку Украине.

"Король приветствует президента Владимира Зеленского в Букингемском дворце", — отметили представители монарха.

Король Чарльз ІІІ и Владимир Зеленский

Напомним, умер один из ближайших друзей короля Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о планах короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы посетить Австралию.