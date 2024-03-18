В СМИ "похоронили" короля Великобритании: кто распространил фейк о смерти Чарльза ІІІ (фото)

Одним из первых информацию о кончине монарха распространил Фикрет Шабанов, называющий себя "президентом канадского аналитического центра". В соцсетях он публиковал сообщения пропагандистов РФ, а они неоднократно цитировали его слова.

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В понедельник днем, 18 марта, в сети появились сообщения о том, что якобы в Букингемском дворце заявили о смерти короля Великобритании Чарльза ІІІ. Фокус разобрался, кто распространил соответствующий фейк.

Около 13:00 в различных российских Telegram-каналах и на страницах средств массовой информации появились новости о якобы смерти короля Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций Чарльза III (или Карла III).

Однако одним из первых эту информацию распространил Фикрет Шабанов, называющий себя президентом аналитического центра "Consultations on international policy and economy". Кроме того, он обнародовал и скрин с якобы официальным сообщением от Букингемского дворца.

Впоследствии новость подхватили такие медиа как Mash (позже они обновили информацию и сообщили, что она оказалась фейковой), "Вечерняя Москва", "Рязанский портал", "Самара онлайн", "Москва онлайн" и другие. Некоторые из них уже удалили эту новость.

Однако, проверив сайт Букингемского дворца, журналисты Фокуса не обнаружили ни одного официального сообщения о якобы смерти Чарльза III. Последняя новость на сайте датируется 14 марта. Соответствующая новость оказалась фейковой.

Россияне сами же опровергли свой фейк

Как сообщает российское издание "РИА Новости", прессслужба Букингемского дворца опровергла их журналистам слухи о смерти короля Чарльза III. По информации в сообщении, он продолжает вести официальные и частные дела.

Фикрет Шабанов: что о нем известно

Одним из первых новость о якобы смерти Чарльза III распространил Фикрет Шабанов. Ранее "Бабель" сообщал, что это так называемый президент канадского аналитического центра "Consultations on international policy and economy", который с середины 2022 года дал десятки интервью известным украинским блоггерам и журналистам.

По информации издания, о биографии Фикрета Шабанова известно немногое и вся она в основном — по его словам. Шабанову 54 года, согласно британскому реестру юридических лиц, он гражданин Азербайджана.

Фикрет Шабанов. Фото — Бабель

В интервью Шабанов рассказывал, что имеет образование юриста, а на странице Facebook, доступ к которой ограничил после того, как журналисты обратились к нему с вопросами, писал, что сейчас живет в Ванкувере в Канаде, но часто бывает в Баку.

В СМИ Шабанова представляли в качестве президента канадского аналитического центра, однако в интернете нет ни одного упоминания о таком центре. Журналистам он отказался отвечать на вопрос, почему нет данных о "Consultations on international policy and economy", назвав его тенденциозным.

"Моя организация — закрытая коммерческая структура, которая проводит системную аналитику по заказу работодателя. Приглашаются эксперты с мировым именем, все работают удаленно. Все материалы являются частной собственностью заказчика", — написал впоследствии Шабанов.

Шабанов и российская пропаганда

По информации издания, Шабанов ежедневно публиковал и репостил в Telegram десятки сообщений. В частности, регулярно распространяет посты российского блоггера Анатолия Несмияна. Он также девять раз публиковал сообщения российского пропагандиста Игоря Коротченко. В частности, распространил его угрозу тактического ядерного удара после атаки на Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

Сам Шабанов в своих интервью не высказывался в поддержку России и много раз говорил, что выступает за Украину. Однако его заявления неоднократно цитировали российские пропагандисты, добавляют в медиа.

Напомним, 8 сентября на 97 году жизни в шотландском замке Балморал скончалась королева Елизавета II. За считанные дни до смерти королева успела встретиться с новым премьер-министром Великобритании Лизом Трассом.