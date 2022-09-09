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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Мировые бренды прощаются с королевой Елизаветой II

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Фото: Getty Images | Королева Елизавета II правила 70 лет

Королева скончалась в 96 лет, будучи иконой стиля, немудрено, что ее память почтили мировые бренды и дизайнеры

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, на престол взошла в 1952 году. Пережила Вторую мировую войну, не покидая Лондон вместе с семьей, отметила Платиновый юбилей в 2022 году.

И на протяжении всей жизни, королева была иконой стиля. Ее наряды менялись с течением времени и она никогда не упоминала и даже не намекала на то, что именно предпочитает и какие марки чаще других появляются в ее гардеробе.

Но все, конечно, про это узнавали из статей в таблоидах. Ведь Елизавета II, по сути, сама была брендом, который может продать, что угодно.

Были выпущены даже куклы, изображающие маленькую принцессу, предмет вожделения коллекционеров по всему миру. Тот факт, что куклу-принцессу забраковала сама королева-мать, только добавил ей ценности.

К слову, Барби-королеву, выпущенную к Платиновому юбилею, раскупили за считанные часы.

Так что сейчас в соцсетях с королевой прощаются мировые бренды и дизайнеры, публикуя архивные фото.

Особенно удачливыми считаются те, кто может похвастаться не просто старой фотографией, а снимком, непосредственно связанным с королевой, как Aston Martin, который опубликовал фото с визита королевы на завод в 1966 году.

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Aston Martin похвастался снимком 1966 года, когда королева посетила их завод
Фото: Скриншот

Rolls-Royce хоть и снабжал исправно Букингемский дворец своими автомобилями, но ограничился скромным постом, в котором отдал дань уважения. "Для нас в Rolls-Royce Ее Величество была единственным британским монархом, которого мы когда-либо знали, и ее кончина глубоко переживается всеми нами. От имени Совета директоров и мирового сообщества Rolls-Royce мы с уважением выражаем наши искренние и искренние соболезнования королевской семье", — написано в сообщении.

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Rolls-Royce отдал дань уважения Ее Величеству
Фото: Скриншот

Прочие, вроде Disney и Lego, нарисовали тематические иллюстрации.

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умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
умерла елизавета іі, королева елизавета скончалась, мировые бренды
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Отметилась даже игровая компания Rockstar Games, выпустившая культовые Red Dead Redemption и Grand Theft Auto (GTA). Написав, что королева Елизавета II была тем лидером, что вдохновляла многие поколения.

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Rockstar Games опубликовали коронационное фото королевы Елизаветы
Фото: Скриншот

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни в шотландском замке Балморал. За считанные дни до смерти королева успела встретиться с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.