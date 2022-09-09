Мировые бренды прощаются с королевой Елизаветой II

Королева скончалась в 96 лет, будучи иконой стиля, немудрено, что ее память почтили мировые бренды и дизайнеры

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, на престол взошла в 1952 году. Пережила Вторую мировую войну, не покидая Лондон вместе с семьей, отметила Платиновый юбилей в 2022 году.

И на протяжении всей жизни, королева была иконой стиля. Ее наряды менялись с течением времени и она никогда не упоминала и даже не намекала на то, что именно предпочитает и какие марки чаще других появляются в ее гардеробе.

Но все, конечно, про это узнавали из статей в таблоидах. Ведь Елизавета II, по сути, сама была брендом, который может продать, что угодно.

Были выпущены даже куклы, изображающие маленькую принцессу, предмет вожделения коллекционеров по всему миру. Тот факт, что куклу-принцессу забраковала сама королева-мать, только добавил ей ценности.

К слову, Барби-королеву, выпущенную к Платиновому юбилею, раскупили за считанные часы.

Так что сейчас в соцсетях с королевой прощаются мировые бренды и дизайнеры, публикуя архивные фото.

Особенно удачливыми считаются те, кто может похвастаться не просто старой фотографией, а снимком, непосредственно связанным с королевой, как Aston Martin, который опубликовал фото с визита королевы на завод в 1966 году.

[ + – ] Aston Martin похвастался снимком 1966 года, когда королева посетила их завод Фото: Скриншот

Rolls-Royce хоть и снабжал исправно Букингемский дворец своими автомобилями, но ограничился скромным постом, в котором отдал дань уважения. "Для нас в Rolls-Royce Ее Величество была единственным британским монархом, которого мы когда-либо знали, и ее кончина глубоко переживается всеми нами. От имени Совета директоров и мирового сообщества Rolls-Royce мы с уважением выражаем наши искренние и искренние соболезнования королевской семье", — написано в сообщении.

[ + – ] Rolls-Royce отдал дань уважения Ее Величеству Фото: Скриншот

Прочие, вроде Disney и Lego, нарисовали тематические иллюстрации.

Отметилась даже игровая компания Rockstar Games, выпустившая культовые Red Dead Redemption и Grand Theft Auto (GTA). Написав, что королева Елизавета II была тем лидером, что вдохновляла многие поколения.

[ + – ] Rockstar Games опубликовали коронационное фото королевы Елизаветы Фото: Скриншот

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97 году жизни в шотландском замке Балморал. За считанные дни до смерти королева успела встретиться с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.