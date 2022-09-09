Світові бренди прощаються з королевою Єлизаветою II

Королева померла в 96 років, будучи іконою стилю, не дивно, що її пам'ять вшанували світові бренди та дизайнери.

Королева Єлизавета II народилася у 1926 році, на престол зійшла у 1952 році. Пережила Другу світову війну, не залишаючи Лондон разом із сім'єю, відзначила Платиновий ювілей у 2022 році.

І протягом усього життя королева була іконою стилю. Її вбрання змінювалися з часом і вона ніколи не згадувала і навіть не натякала на те, що саме бажає і які марки найчастіше з'являються в її гардеробі.

Але все, звичайно, про це дізнавалися зі статей у таблоїдах. Адже Єлизавета II, по суті, сама була брендом, який може продати будь-що.

Було випущено навіть ляльки, що зображують маленьку принцесу, предмет бажання колекціонерів по всьому світу. Той факт, що ляльку-принцесу забракувала сама королева-мати, лише додав їй цінності.

До речі, Барбі-королеву, випущену до Платинового ювілею, розкупили за лічені години.

Тож зараз у соцмережах із королевою прощаються світові бренди та дизайнери, публікуючи архівні фото.

Особливо щасливими вважаються ті, хто може похвалитися не просто старою фотографією, а знімком, безпосередньо пов'язаним із королевою, як Aston Martin, який опублікував фото з візиту королеви на завод у 1966 році.

[ + – ] Aston Martin похвалився знімком 1966 року, коли королева відвідала їхній завод Фото: Скриншот

Rolls-Royce хоч і справно постачав Букінгемський палац своїми автомобілями, але обмежився скромним постом, в якому віддав шану. "Для нас у Rolls-Royce Її Величність була єдиним британським монархом, якого ми коли-небудь знали, і її смерть глибоко переживається всіма нами. Від імені Ради директорів та світової спільноти Rolls-Royce ми з повагою висловлюємо наші щирі та щирі співчуття королівській родині", — написано в повідомленні.

[ + – ] Rolls-Royce віддав шану Її Величності Фото: Скриншот

Інші, на кшталт Disney та Lego, намалювали тематичні ілюстрації.

Відзначилася навіть ігрова компанія Rockstar Games, яка випустила культові Red Dead Redemption та Grand Theft Auto (GTA). Написавши, що королева Єлизавета II була тим лідером, що надихала багато поколінь.

[ + – ] Rockstar Games опублікували коронаційне фото королеви Єлизавети Фото: Скриншот

Нагадаємо, королева Єлизавета II померла 8 вересня на 97 році життя у шотландському замку Балморал. За лічені дні до смерті королева встигла зустрітися із новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.