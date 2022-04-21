Королева Єлизавета II стала лялькою Барбі (фото)

Лялька коштує $75 доларів, і зараз можна купити не більш як три іграшки.

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На честь платинового ювілею королеви Великобританії Єлизавети II американська компанія Mattel представила мініатюрну копію монарха у вигляді колекційної ляльки Барбі. Обмежена серія ляльок Queen, одягнених у сукню кольору слонової кістки з блакитною стрічкою, прикрашеною орденами, з королівського гардероба, вже доступна на сайті виробника, і одна іграшка коштуватиме $75. Водночас компанія запровадила обмеження: не більш як три одиниці в одні руки.

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Лялька створена на основі портрета королеви, замовленому на честь її 60-річчя на престолі у 2012 році. Голову іграшки прикрашає тіара, прототип тіари королеви Марії, в якій Єлизавета була в день весілля. Мініатюрні медальйони на її стрічках надихнули ордени королівської родини. Рожеву стрічку подарував королеві її батько Георг VI, а блідо-блакитну — дід Георг V.

Срібна брошка, закріплена під поясом, є брошкою "Зірка Підв'язки", відзнакою найвищого лицарського ордена Сполученого Королівства, Ордена Підв'язки.

[ + – ] Єлизавета II, 2019 рік Фото: Getty Images

Барбі-королеву продають в коробці, натхненній Тронним залом Букінгемського палацу, і вона прикрашена значком, присвяченим 70-річчю сходження королеви на престол.

"Барбі вшановує монарха, яка найдовше править у британській історії, Її Величність Королеву Єлизавету II, чиє надзвичайне правління показало її незмірну відданість обов'язку і життя служіння. Досягнувши 70-річного ювілею, королева Єлизавета II стає першим британським монархом, яка відсвяткувала платиновий ювілей", — заявили у Mattel.

Лялька є частиною колекції Barbie's Tribute, яку запустили минулого року і яка має увіковічити видатних жінок сучасності.

"Оскільки Її Величність святкує цей знаменний ювілей, чудово бачити, що такий культовий бренд, як Барбі, поділяє вплив важливих історичних жіночих постатей як лідерок, творців та першопрохідниць для нових поколінь", — наголосила історикиня та професорка Кейт Вільямс, авторка книги "Наша Королева Єлизавета".

Нагадаємо, Букінгемський палац опублікував офіційний портрет монарха з нагоди її 96-річчя, на якому вона позує із двома поні.