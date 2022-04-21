Букінгемський палац представив новий портрет Єлизавети II у її день народження

Фото було зроблено минулого місяця на території Віндзорського замку.

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21 квітня королева Великобританії Єлизавета II відзначає свій 96-й день народження. З цієї нагоди на сторінці монаршої сім'ї у Twitter з'явилася офіційна фотографія Її Величності, присвячена цій даті.

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На знімку вона зображена між двома білими кіньми на тлі квітучого дерева. Тварин звуть Байбек Найтінгейл (що перекладається як Соловей) праворуч і Байбек Кеті.

[ + – ] Королева зі своїми поні Фото: The Royal Family/Twitter

За інформацією Mirror, знімок було зроблено минулого місяця на території Віндзорського замку. Кадр дуже символічний, оскільки вкотре нагадує всім про те, що королева дуже любить коней, 60 років займалася їх розведенням, і все своє життя вона відвідувала найзнаменитіші кінні шоу Великобританії, а також сама чудово трималася в сідлі. Свого першого поні вона отримала в подарунок від батьків, коли їй було чотири роки. Чистокровні коні, які належать королеві, виграли чотири з п'яти класичних перегонів. Очікується, що цього року Її Величність із сім'єю будуть у королівській ложі на іподромі Епсом-Даунс на День дербі в межах святкування її платинового ювілею, а три її коні претендують на право вибору.

Останнім часом, з огляду на погіршення здоров'я монарха, лікарі рекомендували Єлизаветі II відмовитися від прогулянок верхи.

Члени сім'ї вже почали вітати королеву із її святом. Так, герцоги Кембриджські опублікували фото з нею, а також знімок, на якому монарх зображений в оточенні чоловіка та правнуків.

Також у Twitter розмістили знімок дворічної принцеси Єлизавети.

"Сьогодні, коли королеві виповнюється 96 років, ми ділимося цією фотографією юної принцеси Єлизавети у віці 2 років. Тоді, 1928 року, ніхто не очікував, що вона стане королевою, і цього року Її Величність святкує свій #PlatinumJubilee — перший у британській історії", — йдеться в підписі до кадру.

У червні у Великій Британії відбудеться пишне святкування Платинового ювілею Єлизавети II, і підготовка до урочистостей уже йде повним ходом.

Нагадаємо, у Китаї на замовлення королівського двору виготовили партію сувенірного посуду, однак припустилися помилки в підписі, розміщеному на ньому. В результаті замовник від неї відмовився, проте чайні чашки, блюдця та інші речі вирішили продати онлайн.