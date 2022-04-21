Букингемский дворец представил новый портрет Елизаветы II в ее день рождения

Фото было сделано в прошлом месяце на территории Виндзорского замка.

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21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 96-й день рождения. По этому случаю на странице монаршей семьи в Twitter появилась официальная фотография Ее Величества, посвященная этой дате.

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На снимке она изображена между двумя белыми лошадьми на фоне цветущего дерева. Животных зовут Байбек Найтингейл (что переводится как Соловей) справа и Байбек Кэти.

[ + – ] Королева со своими пони Фото: The Royal Family/Twitter

По информации Mirror, снимок был сделан в прошлом месяце на территории Виндзорского замка. Кадр очень символический, поскольку в очередной раз напоминает всем о том, что королева очень любит лошадей, 60 лет занималась их разведением и всю свою жизнь она посещала самые знаменитые конные шоу Великобритании, а также сама прекрасно держалась в седле. Своего первого пони она получила в подарок от родителей, когда ей было четыре года. Чистокровные лошади, принадлежащие королеве, выиграли четыре из пяти классических гонок. Ожидается, что в этом году Ее Величество с семьей будут в королевской ложе на ипподроме Эпсом-Даунс на День дерби в рамках празднования ее платинового юбилея, а три ее лошади претендуют на право выбора.

В последнее время, учитывая ухудшение здоровья монарха, врачи рекомендовали Елизавете II отказаться от прогулок верхом.

Члены семьи уже начали поздравлять королеву с ее праздником. Так, герцоги Кембриджские опубликовали фото с ней, а также снимок, на котором монарх изображена в окружении мужа и правнуков.

Также в Twitter разместили снимок двухлетней принцессы Елизаветы.

"Сегодня, когда королеве исполняется 96 лет, мы делимся этой фотографией юной принцессы Елизаветы в возрасте 2 лет. Тогда, в 1928 году, никто не ожидал, что она станет королевой, и в этом году Ее Величество празднует свой #PlatinumJubilee — первый в британской истории", – говорится в подписи к кадру.

В июне в Великобритании состоится пышное празднование Платинового юбилея Елизаветы II, и подготовка к торжеству уже идет полным ходом.

Напомним, в Китае по заказу королевского двора изготовили партию сувенирной посуды, однако допустили ошибку в подписи, размещенной на ней. В результате заказчик о нее отказался, однако чайные чашки, блюдца и другие предметы решили продать онлайн.