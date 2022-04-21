Королева Елизавета II cтала куклой Барби (фото)

Кукла стоит $75 долларов, и за раз можно купить не более трех игрушек.

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В честь Платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II американская компания Mattel представила миниатюрную копию монарха в виде коллекционной куклы Барби. Ограниченная серия кукол Queen, одетых в платье цвета слоновой кости с голубой лентой, украшенной орденами, из королевского гардероба, уже доступна на сайте производителя, и одна игрушка обойдется в $75. При этом компания ввела ограничение: не больше трех единиц в одни руки.

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Кукла создана на основе портрета королевы, заказанном в честь ее 60-летия на престоле в 2012 году. Голову игрушки венчает тиара, прототип тиары королевы Марии, в которой Елизавета была в день свадьбы. Миниатюрные медальоны на ее лентах вдохновлены орденами королевской семьи. Розовая лента была подарена королеве ее отцом Георгом VI, а бледно-голубая – дедом Георгом V.

Серебряная брошь, закрепленная под поясом, представляет собой брошь "Звезда Подвязки", знак отличия высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства, Ордена Подвязки.

[ + – ] Елизавета II, 2019 год Фото: Getty Images

Барби-королева продается ​​в коробке, вдохновленной Тронным залом Букингемского дворца, и украшена значком, посвященным 70-летию восшествия королевы на престол.

"Барби чествует самого долго правящего монарха в британской истории, Ее Величество Королеву Елизавету II, чье необычайное правление показало ее неизмеримую преданность долгу и жизнь служения. Достигнув 70-летнего юбилея, королева Елизавета II становится первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей", – заявили в Mattel.

Кукла является частью коллекции Barbie's Tribute, которая была запущена в прошлом году и признана увековечить выдающихся женщин современности.

"Поскольку Ее Величество празднует этот знаменательный юбилей, замечательно видеть, что такой культовый бренд, как Барби, разделяет влияние важных исторических женских фигур в качестве лидеров, создателей и первопроходцев для новых поколений", – подчеркнула историк и профессор Кейт Уильямс, автор книги "Наша королева Елизавета".

Напомним, Букингемский дворец опубликовал официальный портрет монарха по случаю ее 96-летия, на котором она позирует с двумя пони.