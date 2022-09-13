"Спасибо за все, мэм". Как королева Елизавета поддерживала Украину

8 сентября 2022 ушла из жизни 96-летняя королева Великобритании Елизавета Вторая.

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Королева Великобритании Елизавета Вторая активно поддерживала Украину, несмотря на то, что не могла делать резких политических заявлений. Об одном из последних ярких жестов поддержки украинских беженцев пишет Vogue Украина.

В июне 2022 во время празднования Платинового юбилея королевы на престоле во время чаепития встретились юбиляр и мишка Паддингтон. Для встречи Елизавета Вторая выбрала желто-голубой наряд, однако это не единственный повод думать о поддержке Украины королевой.

Во-первых, выбранный день был также символичен. 4 июня — Международный день невинных детей, ставших жертвами военной агрессии.

Во-вторых, персонаж Паддингтона имеет глубокий подтекст. Это совокупный образ еврейских детей, пострадавших во время Второй мировой войны.

[ + – ] Чаепитие королевы Елизаветы и мишки Паддингтона

В частности, Великобритания приняла тысячи украинских беженцев, организовав специальную правительственную программу. К ней приобщился также знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч.

В то же время звездные супруги Бекхэм пожертвовали украинским детям, пострадавшим в результате войны, миллион фунтов стерлингов.

А бывший премьер-министр страны Борис Джонсон стал одним из самых активных партнеров Украины на дипломатическом уровне. Он одним из первых прибыл в Украину во время полномасштабного вторжения. Да и новая глава правительства Лиз Трасс не сбавляет оборотов, активно выражая свою поддержку Украине во время публичных выступлений.

[ + – ] Королева Елизавета часто появлялась на публике в сине-желтых образах Фото: Getty Images

В конце лета 2022 украинский дизайнер Руслан Багинский передал специально изготовленную шляпу для королевы Елизаветы, которую она, несмотря на собственные правила, приняла. Однако монарх уже не продемонстрирует украинскую шляпу публике.

После смерти 96-летнего монарха к власти в Великобритании пришел старший сын королевы Чарльз.

Напомним, в Киеве хотят установить памятник умершей королеве Елизавете.

Также Фокус писал об обстановке в Лондоне во время прощания с королевой Елизаветой.