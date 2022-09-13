"Дякуємо за все, мем". Як королева Єлизавета підтримувала Україну

8 вересня 2022 пішла з життя 96-річна королева Великобританії Єлизавета Друга.

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Королева Великобританії Єлизавета Друга активно підтримувала Україну, попри те, що не могла робити різких політичних заяв. Про один з останніх яскравих жестів підтримки українських біженців пише український Vogue.

У червні 2022 під час святкування Платинового ювілею королеви на престолі під час чаювання зустрілися ювілярка та ведмедик Паддінгтон. Для зустрічі Єлизавета Друга обрала жовто-блакитне вбрання, проте це не єдиний привід думати про підтримки України королевою.

По-перше, обраний день був також символічним. 4 червня — Міжнародний день безневинних дітей, що стали жертвами військової агресії.

По-друге, персонаж Паддінгтона має глибоким підтекст. Це сукупний образ єврейських дітей, котрі постраждали під час Другої світової війни.

[ + – ] Чаювання королеви Єлизавети та ведмедика Паддінгтона

Зокрема Велика Британія прийняла тисячі українських біженців, організувавши спеціальну урядову програму. До неї долучився також знаменитий актор Бенедикт Камбербетч.

Зіркове подружжя Бекхемів пожертвувало українським дітям, постраждалим внаслідок війни, мільйон фунтів стерлінгів.

А колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон став одним з найактивніших партнерів України на дипломатичному рівні. Він одним з перших прибув до України під час повномасштабного вторгнення. Та й нова глава уряду Ліз Трасс не збавляє оборотів, активно висловлюючи свою підтримку Україні під час публічних промов.

[ + – ] Королева Єлизавета часто з'являлася на публіці у синьо-жовтих образах Фото: Getty Images

Наприкінці літа 2022 український дизайнер Руслан Багінський передав спеціально виготовленого капелюха для королеви Єлизавети, якого вона, попри власні правила, прийняла. Проте монарх уже не продемонструє українського капелюха публіці.

Після смерті 96-річного монарха до влади у Великобританії прийшов старший син королеви Чарльз.

Нагадаємо, у Києві хочуть встановити пам'ятник померлій королеві Єлизаветі.

Також Фокус писав про обстановку у Лондоні під час прощання з королевою Єлизаветою.