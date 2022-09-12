У Києві хочуть поставити пам'ятник померлій королеві Великобританії Єлизаветі II: з'явилася петиція

Королева Єлизавета II, за задумом автора петиції, має замінити радянського комдива Миколу Щорса, пам'ятник якому з 1954 року стоїть неподалік залізничного вокзалу в столиці.

У Києві на перетині бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри хочуть встановити пам'ятник покійній королеві Великобританії Єлизаветі ІІ. Відповідна вимога з'явилася на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Петицію опублікували на сайті в понеділок, 12 вересня. Її автор — Антон Осьмак.

Враховуючи декомунізацію, дерусифікацію та допомогу британського уряду в боротьбі з російськими окупантами, автор петиції пропонує встановити в Києві пам'ятник британському монарху, яка після 70 років перебування на троні померла 8 вересня в замку Балморал (Шотландія).

Осьмак також додав, що пам'ятник Єлизаветі II потрібно встановити на місці пам'ятника червоному командиру Миколі Щорсу, який було відкрито 30 квітня 1954 року з нагоди 300-річчя так званого возз'єднання українського та російського народів.

До Жовтневого перевороту 1917 року на цьому місці стояв пам'ятник графу А. Бобринському, організатору будівництва в Києві залізниці.

Для того, щоб петицію розглянула Київська міська рада, вона має за 59 днів набрати 6 тисяч голосів. Станом на сьогодні за цю ініціативу встановлення пам'ятника британській монархині вже проголосувала 761 особа.

Пам'ятники Єлизаветі II у світі

Єлизаветі II встановлено кілька прижиттєвих пам'яток. Це кінна статуя в Парлемент-Хілл (Оттава, Канада), кінна статуя в Реджайні (Канада), встановлена у 2005 році та статуя у Великому Віндзорському парку (Великобританія).

[ + – ] Один із пам'ятників королеві Великобританії Єлизаветі II

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, труну з тілом королеви Єлизавети II відвезли з Балморалу до Единбурга. Тисячі людей вишикувалися в чергу на шляху проходження машин, щоб попрощатися з Її Величністю. У понеділок попрощається з Єлизаветою II приїдуть новий король Великобританії Карл III і королева-консорт Камілла.

Фокус також писав, що український військовий записав на передове відео на згадку про королеву Єлизавету II. Англійською мовою військовослужбовець звернувся до підданих її величності.