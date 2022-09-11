Труну з тілом королеви Єлизавети II відвезли з Балмаролу до Единбурга (фото)

Тисячі людей вишикувалися в чергу на шляху прямування машин, щоб попрощатися з Її Величністю. У понеділок попрощатися з Єлизаветою II приїдуть новий король Великобританії Карл III і королева-консорт Камілла.

Труну тілом королеви Сполученого Королівства Єлизавети II вранці в неділю, 11 вересня, відвезли з шотландського замку Балмарол, де вона померла. Жалобний кортеж у складі кількох чорних автомобілів вирушив до Едінбурга. Про це пише британське видання The Guardian.

Повідомляється, що тисячі людей вишикувалися в чергу на шляху проходження машин, щоб попрощатися з Єлизаветою II. В останню дорогу Її Величність супроводжувала єдина дочка королеви принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс.

[ + – ] Принцеса Анна

Через шість годин після виїзду з Балмаролу кортеж із тілом королеви прибув до столиці Шотландії Едінгбурга. Журналісти пишуть, що вулиці Едінбурга заповнили люди, які спостерігали за процесією у приглушеній тиші та час від часу аплодували.

Після прибуття труну з Єлизаветою II помістили до тронної зали у палаці Холіруд. Труна, зроблена з дубового дерева, була закрита і оповита королівським штандартом. На ньому також лежав вінок із білими квітами. До палацу прибули принци Ендрю та Едвард та графиня Уессекська Софі.

Тіло королеви лежатиме в Холірудському палаці до обіду 12 вересня. Очікується, що в понеділок попрощатися з Єлизаветою II приїдуть новий король Великобританії Карл III і королева-консорт Камілла. Після цього труну з тілом переміщуть до собору Святого Джайлса, а ввечері розпочнеться церковна служба, там шотландська публіка зможе засвідчити свою повагу.

Потім тіло Єлизавети ІІ перевезуть до Лондона. Похорон королеви пройде 19 вересня Вестмінстерському абатстві після 4-денного прощання.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II померла 8 вересня. Вона померла у колі своїх дітей та онуків у шотландському замку Балмарол, де у неї традиційно відбувалася літня відпустка. Незадовго до її смерті туди приїхали король Карл та Камілла, принци Вільямс та Гаррі.

10 вересня принц Чарльз офіційно став королем Карлом III. Спадкоємцем трону став оголошений Вільям, він набув статусу титул Уельського.