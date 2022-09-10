Принц Чарльз офіційно став королем Великобританії Карлом ІІІ

Новий британський монарх виголосив коронаційну клятву під час урочистої церемонії в Сент-Джеймському палаці. Його офіційним наступником оголошено Вільям, який одержав новий титул принца Вельського.

Принца Чарльза Філіпа Артура Джорджа офіційно проголосили королем Великобританії під ім'ям Карл III. Про це повідомляє ВВС.

Рада з приєднання зібралася сьогодні в Сент-Джеймському палаці о 10:00 за англійським часом на урочисту церемонію, під час якої оголосили нового британського монарха.

Церемонія почалася з оголошення смерті королеви Єлизавети II. Після цього зачитали прокламацію про проголошення принца Чарльза новим королем Великобританії Карлом III.

Потім таємні радники вишикувалися в тронному залі палацу для привітання монарха.

Як уточнюється, на проголошенні були присутні як нинішня глава британського уряду Ліз Трасс, так і колишні прем'єр-міністри Великобританії: Гордон Браун, Девід Кемерон, Борис Джонсон і Тереза Мей.

Новий король Великобританії виголосив традиційну коронаційну клятву. Він оголосив про смерть своєї матері, подякував своїй дружині Каміллі за підтримку та підкреслив, що глибоко усвідомлює свої нові обов'язки як суверен Сполученого Королівства.

"Я глибоко усвідомлюю цю велику спадщину й обов'язки та важку відповідальність Суверенітету, які тепер перейшли до мене", — зазначив король.

Наступником нового монарха було оголошено його сина Вільяма, який отримав титул принца Вельського. До цього з квітня 2011 він мав титул герцога Кембриджського.

Об 11:00 герольдмейстер проголосив: "Боже, бережи короля", — після чого заграв національний гімн.

Нагадаємо, Карл ІІІ попросив принца Гаррі не привозити Меган для прощання з королевою. Герцог Сассекський став останнім членом королівської родини, хто прибув у Балморал після звісток про погіршення здоров'я Єлизавети II. Він же першим покинув шотландський маєток після смерті королеви.

Також ми писали, що принц Гаррі не встиг попрощатися з королевою Єлизаветою.