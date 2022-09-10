Принц Гаррі не встиг попрощатися з королевою Єлизаветою (фото)

Герцог також першим покинув Балморал та повернувся до Лондона.

Принц Гаррі не встиг попрощатися зі своєю бабусею, королевою Великобританії Єлизаветою Другою. Про це пише Daily Mail.

Герцог Сассекський після тривожних звісток про погіршення здоров'я 96-річного монарха одразу вилетів з дружиною Меган Маркл з Німеччини. Проте до Балморалу онук королеви прибув сам, його кохана залишилася у Лондоні.

Пізніше в мережі з'явилося фото принца Гаррі в машині. І, як зазначається, герцог дізнався про смерть королеви Єлизавети, не встигнувши попрощатися з бабусею. Він тримався рукою за голову.

[ + – ] Принц Гаррі дізнався про смерть бабусі

Чоловік Меган Маркл приблизно за 12 годин першим з королівської родини покинув Балморал у Шотландії. Його помітили в місцевому аеропорту в чорному класичному костюмі та з темним рюкзаком.

[ + – ] Принц Гаррі першим покинув Балморал

8 вересня 2022 пішла з життя королева Великобританії Єлизавета Друга. Незадовго до цього до Шотландії почали з'їжджатися практично всі представники королівської родини. Проте дружини принца Гаррі Меган Маркл з чоловіком не було.

Після смерті монарха діти герцогів Сассекських отримали нові королівські титули. Тепер Арчі та Лілібет стануть принцом та принцесою.

Нагадаємо, онука Єлизавети принцеса Євгенія також не встигла попрощатися з британським монархом.

Фокус детальніше писав про план похорону та прощання з королевою Великобританії Єлизаветою Другою.