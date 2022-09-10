Принц Гарри не успел попрощаться с королевой Елизаветой (фото)

Герцог первым покинул Балморал и вернулся в Лондон.

Принц Гарри не успел попрощаться со своей бабушкой, королевой Великобритании Елизаветой Второй. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский после тревожных известий об ухудшении здоровья 96-летнего монарха сразу вылетел с супругой Меган Маркл из Германии. Однако в Балморал внук королевы прибыл сам, его возлюбленная осталась в Лондоне.

Позже в Сети появилось фото принца Гарри в машине. И, как говорится, герцог в этот момент узнал о смерти королевы Елизаветы, не успев проститься с бабушкой. Он держался рукой за голову.

[ + – ] Принц Гарри узнал о смерти бабушки

Муж Меган Маркл примерно через 12 часов первым из королевской семьи покинул Балморал в Шотландии. Он был замечен в местном аэропорту в черном классическом костюме и с темным рюкзаком.

[ + – ] Принц Гарри первым покинул Балморал

8 сентября 2022 ушла из жизни королева Великобритании Елизавета Вторая. Незадолго до этого в Шотландию стали съезжаться практически все представители королевской семьи. Однако супруги принца Гарри Меган Маркл с мужем не было.

После смерти монарха дети герцогов Сассекских получили новые королевские титулы. Теперь Арчи и Лилибет станут принцем и принцессой.

Напомним, внучка Елизаветы принцесса Евгения также не успела попрощаться с британским монархом.

Фокус подробнее писал о плане похорон и прощания с королевой Великобритании Елизаветой Второй.