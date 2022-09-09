Принцесса Евгения не успела попрощаться с Елизаветой II

Внучка Елизаветы II живет в Португалии вместе с мужем и сыном.

Британия в трауре после кончины королевы. Но особенно тяжело тем членам королевской семьи, кто не успел попрощаться с монархом в ее последние часы. Среди них принцесса Евгения.

Старшие члены семьи отправились в Балморал в 8 сентября, в том числе отец принцессы принц Эндрю, незадолго до того, как монарх скончался. Однако Евгения не смогла быть рядом с Ее Величеством, так как она живет в Португалии со своим мужем Джеком Бруксбэнком и их сыном Августом. Об этом пишет Hellomagazine.

Семья переехала в CostaTerra Golf and Ocean Club из-за работы Джека — он сотрудничает с магнатом по недвижимости Майком Мелдманом, который управляет строительством 300 домов.

В перспективе Джек может возглавить отдел продаж и маркетинга для этой эксклюзивной застройки. Цены на востребованные дома будут начинаться с 3,6 миллионов фунтов стерлингов.

Не было рядом с королевой и супруги принца Уильма Кейт Миддлтон и жены принца Гарри Меган Маркл. По информации издания, Кейт осталась дома, чтобы присматривать за детьми после их первого дня в школе. Принц Уильям и принц Гарри были в последние минуты рядом со своей бабушкой.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в Балморале (Шотландия) в кругу детей и внуков. Ей было 96 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых монарх в последнее время нередко пропускала важные мероприятия, она до последнего дня исполняла свои рабочие обязанности. Незадолго до кончины королева приняла отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и приветствовала на новой должности его смену Лиз Трасс.

Новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он взял себе имя Карл III. Его супруга Камилла Паркер-Боулз стала королевой-консортом. А принц Уильям и его супруга получат титулы Чарльза и Камиллы и станут герцогами Корнуэльскими.

Фокус ранее писал о том, что королеву предадут земле в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, где похоронены ее родители и сестра. Позднее туда перенесут останки ее покойного мужа, принца Филиппа, умершего в 2021 году.