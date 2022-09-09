Принцеса Євгенія не встигла попрощатися з Єлизаветою ІІ

Внучка Єлизавети II живе у Португалії разом із чоловіком та сином.

Британія в жалобі після смерті королеви. Але особливо важко тим членам королівської сім'ї, хто не встиг попрощатися з монархинею в останні години. Серед них є принцеса Євгенія.

Старші члени сім'ї вирушили до Балморалу 8 вересня, зокрема батько принцеси принц Ендрю, незадовго до того, як монархиня померла. Однак Євгенія не змогла бути поряд з Її Величністю, оскільки вона живе в Португалії зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком та їхнім сином Августом. Про це пише Hellomagazine.

Сім'я переїхала до CostaTerra Golf and Ocean Club через роботу Джека — він співпрацює з магнатом з нерухомості Майком Мелдманом, який керує будівництвом 300 будинків.

У перспективі Джек може очолити відділ продажу та маркетингу для цієї ексклюзивної забудови. Ціни на затребувані будинки починаються з 3,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Не було поряд з королевою і дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон, і дружини принца Гаррі Меган Маркл. За інформацією видання, Кейт залишилася вдома, щоб доглядати дітей після їхнього першого дня в школі. Принц Вільям і принц Гаррі були в останні хвилини поряд зі своєю бабусею.

Нагадаємо, Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у Балморалі (Шотландія) у колі дітей та онуків. Їй було 96 років. Попри проблеми зі здоров'ям, через які монархиня останнім часом нерідко пропускала важливі заходи, до останнього дня виконувала свої робочі обов'язки. Незадовго до смерті королева прийняла відставку колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона та вітала на новій посаді його наступницю Ліз Трасс.

Новим королем Великої Британії став принц Чарльз. Він узяв собі ім'я Карла III. Його дружина Камілла Паркер-Боулз стала королевою-консортом. А принц Вільям та його дружина отримають титули Чарльза та Камілли та стануть герцогами Корнуольськими.

Фокус раніше писав про те, що королеву віддадуть землі у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку, де поховані її батьки та сестра. Пізніше туди перенесуть останки її покійного чоловіка, принца Філіпа, який помер 2021 року.