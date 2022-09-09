Стало відомо, де поховають Єлизавету ІІ

Королева померла на 97 році життя.

8 вересня 2022 року стало важкою датою в історії Англії. Цього дня пішла з життя королева Єлизавети II, яка правила найдовше в історії Європи. Монарх померла в Балморалі (Шотландія) у сімейному маєтку в колі дітей і онуків.

Як пише Pagesix, Єлизавету II поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Пізніше туди перенесуть рештки її покійного чоловіка, принца Філіпа.

Очікується, що похорон відбудеться після державного похорону Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

Меморіальна каплиця короля Георга VI є частиною каплиці Святого Георгія, місця різних королівських поховань. Тут поховали батьків королеви — короля Георг VI, який помер у 1952 році, королеву-мати, яка померла у 2002 році, а також сестру Єлизавети II принцесу Маргарет, яка також померла у 2002 році.

Рештки принца Філіпа, який помер у віці 99 років у квітні 2021 року, досі перебувають у Королівському склепі в каплиці Святого Георгія.

Нагадаємо, Єлизавета II померла в четвер у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Королева правила 70 років і увійшла в британську історію як монарх, який правив найдовше. Новим королем стане її старший син принц Чарльз, котрий уже взяв собі нове ім'я Карл III.

Він емоційно відреагував на смерть своєї матері, опублікувавши офіційне повідомлення.

"Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви, — це момент найбільшої печалі для мене та всіх членів моєї сім'ї. Ми глибоко сумуємо через смерть улюбленого Государя та Матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчуватися всією країною, Королівствами та Співдружністю, а також незліченною кількістю людей по всьому світу", — йдеться в заяві, опублікованій у соціальних мережах королівської родини.

У Великій Британії оголосили 10-денну жалобу.

Як писав раніше Фокус, королева практично до останніх днів життя виконувала свої обов'язки. Незадовго до смерті 6 вересня вона прийняла в Балморалі відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона та призначила нового главу уряду Ліз Трасс. Королева зустрілася з політикинею у своєму сімейному маєтку в Шотландії. Там же зробили останнє офіційне фото Єлизавети ІІ.