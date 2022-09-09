Стало известно, где похоронят Елизавету II

Королева умерла на 97 году жизни.

8 сентября 2022 стало тяжелой датой в истории Англии. В этот день ушла из жизни самый долгоправящей монарх в истории Европы королева Елизаветы II. Монарх умерла в Балморале (Шотландия) в семейном поместье в кругу детей и внуков.

Как пишет Pagesix, Елизавета II будет предана земле в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Позднее туда перенесут останки ее покойного мужа, принца Филиппа.

Ожидается, что похороны состоятся после государственных похорон Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Мемориальная часовня короля Георга VI является частью часовни Святого Георгия, места различных королевских захоронений. Здесь были преданы земле родители королевы — король Георг VI, умерший в 1952 году, королева-мать, умершая в 2002 году, а также сестра Елизаветы II принцесса Маргарет также умершая в 2002 году.

Останки принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет в апреле 2021 года, до сих пор находятся в Королевском склепе в часовне Святого Георгия.

Напомним, Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королева правила 70 лет и вошла в британскую историю как самый долгоправящий монарх. Новым королем станет ее старший сын принц Чарльз, который уже взял себе новое имя Карл III.

Он эмоционально отреагировал на смерть своей матери, опубликовав официальное сообщение.

"Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, — это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине любимого Государя и любимой Матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всей страной, Королевствами и Содружеством, а также бесчисленным количеством людей по всему миру", — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях королевской семьи.

В Великобритании объявлен 10-ти дневный траур.

Как писал ранее Фокус, королева практически до последних дней жизни исполняла свои обязанности. Незадолго до смерти 6 сентября она приняла в Балморале отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового главу правительства Лиз Трасс. Королева встретилась с политиком в своем семейном поместье в Шотландии. Там же сделали последнее официальное фото Елизаветы II.