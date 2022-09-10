Принц Чарльз официально стал королем Великобритании Карлом III

Новый британский монарх произнес коронационную клятву во время торжественной церемонии в Сент-Джеймсском дворце. Его официальном преемником объявлен Уильям, получивший новый титул принца Уэльского.

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж официально провозглашен королем Великобритании под именем Карл III. Об этом сообщает BBC.

Совет по присоединению собрался сегодня в Сент-Джеймсском дворце в 10:00 по английскому времени на торжественную церемонию, во время которой был объявлен новый британский монарх.

Церемония началась с объявления о смерти королевы Елизаветы II. После этого была зачитана прокламация о провозглашении принца Чарльза новым королем Великобритании Карлом III.

Затем тайные советники выстроились в тронном зале дворца для приветствия монарха.

Как уточняется, на провозглашении присутствовали как нынешняя глава британского правительства Лиз Трасс, так и бывшие премьер-министры Великобритании – Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Новый король Великобритании произнес традиционную коронационную клятву. Он объявил о смерти своей матери, поблагодарил свою жену Камиллу за поддержку и подчеркнул, что глубоко осознает свои новые обязанности как суверен Соединенного Королевства.

"Я глубоко осознаю это великое наследство и обязанности и тяжелую ответственность Суверенитета, которые теперь перешли ко мне", – отметил король.

Преемником нового монарха был объявлен его сын Уильям, получивший титул принца Уэльского. До этого с апреля 2011 года он носил титул герцога Кембриджского.

В 11:00 герольдмейстер провозгласил "Боже, храни короля", после чего заиграл национальный гимн.

Напомним, Карл ІІІ попросил принца Гарри не привозить Меган для прощания с королевой. Герцог Сассекский стал последним членом королевской семьи, кто прибыл в Балморал после известий об ухудшении здоровья Елизаветы II. Он же первым покинул шотландское поместье после смерти королевы.

Также мы писали о том, что принц Гарри не успел попрощаться с королевой Елизаветой.