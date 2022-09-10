Карл ІІІ попросил принца Гарри не привозить Меган для прощания с королевой, – The Sun

Герцог Сассекский стал последним членом королевской семьи, кто прибыл в Балморал после известий об ухудшении здоровья Елизаветы II. Он же первым покинул шотландское поместье после смерти королевы.

Принц Чарльз, теперь объявленный новым королем Великобритании под именем Карл III, перед смертью королевы заявил герцогу Сассекскому — принцу Гарии, что "будет ошибкой" приехать проститься с Елизаветой II вместе с Меган. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на свой источник.

Гарри узнал о плохом самочувствии бабушки, когда находился во Фрогмор-хаусе — загородной резиденции монаршей семьи в одном километре от Виндзорского замка, и собрался приехать в Балморал вместе с супругой. Однако в этот момент принцу позвонил отец, находившийся у постели умирающей королевы, и попросил не брать Меган с собой, так как это будет "неправильно и неуместно в такое печальное время".

[ + – ] Принц Гарри не станет брать Меган Маркл на церемонию прощания с Елизаветой Фото: Getty Images

Принц Чарльз сообщил, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон также не приедет на прощание с королевой. Он подчеркнул, что количество гостей будет ограничено лишь самыми близкими родственниками.

"Чарльз очень, очень ясно дал понять, что Меган будет нежеланной гостьей ", — рассказал источник издания.

После звонка отца принц Гарри согласился прибыть в Балморал в одиночку. Однако ему не нашлось места в самолете Королевских ВВС, который доставил принца Уильяма, а также его дядюшек принца Эдуарда и принца Эндрю в Шотландию.

Герцог Сассекский приехал в поместье через полтора часа после того, как было объявлено о смерти королевы. Таким образом, он стал последним членом монаршей семьи, кто прибыл в Балморал. Он же первым выехал из поместья после смерти королевы.

Напомним, 9 сентября король Карл ІІІ выступил с первым обращением к британцам. Он объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским и наследником престола.

Ранее мы писали о том, что церемония провозглашения Чарльза королем Великобритании впервые будет транслироваться по телевидению. Как сообщается, в государственных покоях Сент-Джеймсского дворца разрешат повесить камеры, чего раньше никогда не делалось.