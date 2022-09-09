Король Карл ІІІ выступил с первым обращением к британцам: названо имя наследника (видео)

Монарх заявил, что рассчитывает на дальнейшую помощь своей супруги Камиллы, а также поблагодарил жителей Соединенного Королевства за поддержку на фоне смерти Елизаветы II.

Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации, в котором отдал почести своей матери, умершей 9 сентября королеве Елизавете II и объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским и наследником престола. Трансляцию выступления монарха вел YouTube-канал британской телекорпорации BBC.

Король Карл назвал свою мать Елизавету источником вдохновения и примером для всей семьи, добавив, что он, как и многие в Соединенном Королевстве испытывает чувство благодарности за ее 70-летнее правление.

"Как и сама королева с такой непоколебимой преданностью, я также торжественно обязуюсь, в течение оставшегося времени, дарованного мне Богом, поддерживать конституционные принципы в сердце нашей нации. И где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или на Землях и территориях по всему миру, и каким бы ни было ваше происхождение или убеждения, я буду стараться служить вам с верностью, уважением и любовью, как и на протяжении всей моей жизни", — сказал король.

Карл III также заявил, что для его семьи наступило время перемен и он рассчитывает на помощь своей супруги Камиллы, которая стала королевой-консортом после его восхождения на престол. Помимо этого монарх добавил, что Уильям перенимает его шотландские титулы, титул принца Уэльского, и становится его полноправным наследником.

[ + – ] Королева-консор Камилла и принц Уэльский Уильям

Кроме того в обращении Карл III выразил свою любовь своему младшему сыну Гарри и его супруге Меган Маркл, которые живут в США с 2021 года

"Через неделю мы соберемся вместе как нация, как Содружество и даже глобальное сообщество, чтобы похоронить мою любимую мать… От имени всей моей семьи я могу только выразить самую искреннюю и сердечную благодарность за ваши соболезнования и поддержку. Они значат для меня больше, чем я когда-либо смогу выразить", — добавил Карл.

Напомним, Елизавета II будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Позднее туда перенесут останки ее покойного мужа, принца Филиппа.

Ранее Фокус разбирался, почему уже бывшего принца Чарльза называют королем Карлом и каких монархи носили такое же имя.