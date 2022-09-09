Король Карл ІІІ виступив із першим зверненням до британців: названо ім'я спадкоємця (відео)

Монарх заявив, що розраховує на подальшу допомогу своєї дружини Камілли, а також подякував мешканцям Сполученого Королівства за підтримку на тлі смерті Єлизавети ІІ.

Король Великобританії Карл III виступив з першим зверненням до нації, в якому віддав почесті своєї матері королеві Єлизаветі ІІ, яка померла 9 вересня, і оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським і спадкоємцем престолу. Трансляцію виступу монарха вів YouTube канал британської телекорпорації BBC.

Король Карл назвав свою матір Єлизавету джерелом натхнення і прикладом для всієї родини, додавши, що він, як і багато хто в Сполученому Королівстві, відчуває вдячність за її 70-річне правління.

"Як і сама королева з такою непохитною відданістю, я також урочисто зобов'язуюсь, протягом часу, що залишився, дарованого мені Богом, підтримувати конституційні принципи в серці нашої нації. І де б ви не жили в Сполученому Королівстві або на Землях і територіях по всьому світу, і яким би не було ваше походження чи переконання, я намагатимуся служити вам з вірністю, повагою та любов'ю, як і протягом усього мого життя", — сказав король.

Карл III також заявив, що для його сім'ї настав час змін і він розраховує на допомогу своєї дружини Камілли, яка стала королевою-консортом після його сходження на престол. Крім цього, монарх додав, що Вільям переймає його шотландські титули, титул принца Уельського, і стає його повноправним спадкоємцем.

[ + – ] Королева-консорт Камілла та принц Уельський Вільям

Крім того, у зверненні Карл III висловив свою любов своєму молодшому синові Гаррі та його дружині Меган Маркл, які живуть у США з 2021 року.

"Через тиждень ми зберемося разом як нація, як Співдружність і навіть глобальна спільнота, щоб поховати мою улюблену матір… Від імені всієї моєї родини я можу тільки висловити найщирішу і сердечну подяку за ваші співчуття та підтримку. Вони означають для мене більше, ніж я будь-коли зможу висловити", — додав Карл.

Нагадаємо, Єлизавета II буде похована у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Пізніше туди перенесуть останки її покійного чоловіка, принца Пилипа.

Раніше Фокус розбирався, чому вже колишнього принца Чарльза називають королем Карлом і які монархи носили таке саме ім'я.