Впервые в истории: британские журналисты сообщили о важной детали коронации Карла III

Журналисты сообщили, что во время панихиды по покойной Елизавете II был впервые за 70 лет исполнен гимн "Боже, храни короля".

Церемония провозглашения Чарльза королем Великобритании впервые будет транслироваться по телевидению. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что впервые будет разрешено повесить камеры в государственных покоях Сент-Джеймсского дворца.

Также в материале сказано, что церемония должна начаться в 10:00 в субботу, 10 августа. Уже в 11:00 с балкона, который выходит на монастырский двор Основную прокламацию. Документ объявит Чарльза ІІІ сувереном.

Также отметим, что впервые за 70 лет в Великобритании прозвучал гимн "Боже, храни короля". Как сообщили на сайте Royal Central, гимн был исполнен на панихиде по покойной королеве Елизавете II.

[ + – ] Исполнение гимна "Боже, храни короля".

"Поскольку следующими двумя наследниками престола будут мужчины, маловероятно, что кто-либо из нас когда-либо снова услышит песню "Боже, храни королеву" в нашей жизни", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что король Карл ІІІ выступил с первым обращением к британцам. Монарх заявил, что рассчитывает на дальнейшую помощь своей супруги Камиллы, а также поблагодарил жителей Соединенного Королевства за поддержку на фоне смерти Елизаветы II.

Еще напомним, что "старые" монеты и марки Великобритании выведут из оборота на протяжении нескольких лет, заменив их на новые, с изображением короля Карла III. Если изображение королевы на монетах обращено вправо, то взгляд ее сына будет устремлен влево.