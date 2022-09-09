Как изменятся деньги и паспорта в Великобритании при Карле III

"Старые" монеты и марки выведут из оборота на протяжении нескольких лет, заменив их на новые, с изображением короля Карла III.

На протяжении 70 лет правления Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября, британцы привыкли видеть на банкнотах, монетах и марках ее портрет, однако после того, как на трон взойдет ее сын, король Карл III, "лицом" денег станет он, пишет Daily Mail.

Однако британская валюта не будет заменена в одночасье, процесс займет около двух-трех лет, в течение которых старые банкноты постепенно будут выведены из обращения. Есть еще один интересный момент. Если изображение королевы на монетах обращено вправо, то взгляд ее сына будет устремлен влево. Такова традиция, уходящая корнями к XVII веку, когда поворот головы каждого нового монарха на банкнотах меняется в другую сторону. Монеты с королевой появились в 1953 году, через год после ее вступления на престол.

Прежде, чем выпустить в оборот новые купюры и монеты, их разработают, отчеканят и напечатают, после чего представят на рассмотрение Королевского монетного двора. Комитет последнего отправит свои рекомендации канцлеру, чтобы получить королевское одобрение или же пожелания по усовершенствованию. Затем будут выбраны рисунки, которые сначала утвердит канцлер, и только потом – Карл III.

Аналогичная процедура – с марками, окончательный эскиз которых утвердит король. Марки с изображением Елизаветы II, как и деньги, постепенно будут выведены из оборота.

Изменения коснутся и государственного гимна: вместо слов "Боже, храни королеву" теперь буде строка "Боже, храни нашего милостивого короля".

Когда на престол взойдет новый король, изменится дизайн и военных медалей с изображением Ее Величества, вместо которого будет портрет нового монарха. Со временем планируют также обновить полицейскую и военную форму с вензелем королевы.

Британские паспорта будут выдаваться на имя нового короля, и их формулировки уже изменились. Паспортный стол Ее Величества станет Паспортным управлением Его Величества. Аналогичная история – с Вооруженными силами и Пенитенциарной службой.

Подпись Чарльза также изменится. Раньше это было просто "Чарльз", но теперь к имени будет добавляться буква R в конце, свидетельствующая о статусе короля. Чарльзу также понадобится личный флаг, поскольку у Елизаветы II он был. В 1960 году для нее создали знамя с изображением золотой буквы Е внутри венка из роз на синем фоне. Он украшал транспорт, которым передвигалась Ее Величество во время международных визитов.

Королевский герб, принятый в начале правления королевы Виктории в 1837 году, останется прежним.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон после смерти королевы получили новые титулы, как и дети принца Гарри и Меган Маркл. Также Фокус писал о том, как пройдут похороны и прощание с королевой Великобритании Елизаветой.