Як зміняться гроші та паспорти у Великій Британії за Карла III

"Старі" монети та марки виведуть з обігу протягом кількох років, замінивши їх на нові, із зображенням короля Карла III.

Протягом 70 років правління Єлизавети II, яка померла 8 вересня, британці звикли бачити на банкнотах, монетах та марках її портрет, проте після того, як на трон зійде її син, король Карл III, "обличчям" грошей стане він, пише Daily Mail.

Однак британську валюту не замінять відразу, процес займе близько двох-трьох років, протягом яких старі банкноти поступово виводитимуть з обігу. Є ще один цікавий момент. Якщо зображення королеви на монетах звернене праворуч, погляд її сина буде спрямований вліво. Така традиція, що сягає корінням до XVII століття, коли поворот голови кожного нового монарха на банкнотах змінюється в інший бік. Монети з королевою з'явилися у 1953 році, через рік після її вступу на престол.

Перш ніж випустити в обіг нові купюри та монети, їх розроблять, викарбують та надрукують, після чого представлять на розгляд Королівського монетного двору. Комітет останнього надішле свої рекомендації канцлеру, щоб отримати королівське схвалення або побажання щодо вдосконалення. Потім оберуть малюнки, які спочатку затвердить канцлер, і лише потім — Карл III.

Аналогічна процедура з марками, остаточний ескіз яких затвердить король. Марки із зображенням Єлизавети II, як і гроші, поступово виведуть з обігу.

Зміни торкнуться і державного гімну: замість слів "Боже, бережи королеву" тепер буде рядок "Боже, бережи нашого милостивого короля".

Коли на престол зійде новий король, зміниться дизайн і військових медалей із зображенням Її Величності, замість якого буде портрет нового монарха. Згодом планують також оновити поліцейську та військову форму з вензелем королеви.

Британські паспорти видаватимуть на ім'я нового короля, і їх формулювання вже змінилися. Паспортний стіл Її Величності стане Паспортним управлінням Його Величності. Аналогічна історія — зі Збройними силами та Пенітенціарною службою.

Підпис Чарльза також зміниться. Раніше це було просто "Чарльз", але тепер до імені додаватиметься буква R наприкінці, що свідчить про статус короля. Чарльзу також знадобиться власний прапор, оскільки в Єлизавети II він був. У 1960 році для неї створили прапор із зображенням золотої букви Е усередині вінка із троянд на синьому тлі. Він прикрашав транспорт, яким пересувалась її Величність під час міжнародних візитів.

Королівський герб, прийнятий на початку правління королеви Вікторії у 1837 році, залишиться тим самим.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон після смерті королеви отримали нові титули, як і діти принца Гаррі та Меган Маркл. Також Фокус писав про те, як пройде похорон і прощання з королевою Великобританії Єлизаветою.