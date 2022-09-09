Діти принца Гаррі та Меган Маркл отримають нові королівські титули після смерті королеви

У зв'язку зі смертю британського монарха члени королівської родини отримують нові титули.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл після смерті Єлизавети Другої отримали нові королівські титули. Про це пише The Guardian.

Тепер син герцогів Сассекських буде офіційно називатися принц Арчі, а донька стане принцесою Лілібет. Також до них тепер звертатимуться "Його/Її королівська високість".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон також прийняли нові королівські титули. То ж тепер подружжя стало герцогами Корнуольськими та Кембриджськими. Раніше Корнуольськими були принц Чарльз та його дружина, герцогиня Камілла. Проте тепер син королеви Єлизавети офіційно стане королем Карлом Третім. Він найдовше в історії чекав своєї черги на престол.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Зазначимо, що король Георг V у 1917 році проголосив, що лише прямі онуки монарха (принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія) можуть носити титули "принц" та "принцеса". Проте згодом було зроблено виняток для 9-річного сина герцогів Кембриджських, принца Джорджа.

У Меган Маркл та принца Гаррі наразі підростають двоє дітей. Син Арчі народився у 2019 році, а донька Лілібет — у червні 2021. Дівчинка народилася уже в США, тому познайомилася зі своєю королівською родиною лише через рік, на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети.

Лілібет Діана була названа на честь покійної матері принца Гаррі та дитячого прізвиська королеви Єлизавети. Так британського монарха називали лише найближчі та найрідніші люди.

[ + – ] Принцеса Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

8 вересня 2022 у замку Балморал, Шотландія у віці 96 років пішла з життя королева Великобританії Єлизавета.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон прийняли нові королівські титули після смерті Єлизавети Другої.

Також Фокус писав про те, як пройдуть похорони та прощання з королевою Великобританії Єлизаветою.