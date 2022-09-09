Дети принца Гарри и Меган Маркл получат королевские титулы после смерти королевы

В связи со смертью британского монарха члены королевской семьи получают новые титулы.

Дети принца Гарри и Меган Маркл после смерти Елизаветы Второй получили новые королевские титулы. Об этом пишет The Guardian.

Теперь сын герцогов Сассекских будет официально называться принц Арчи, а дочь станет принцессой Лилибет. Также к ним теперь будут обращаться "Его/Ее королевское высочество".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон также приняли новые королевские титулы. Теперь супруги стали герцогами Корнуолльскими и Кембриджскими. Раньше Корнуолльскими были принц Чарльз и его супруга, герцогиня Камилла. Однако теперь сын королевы Елизаветы официально станет королем Карлом Третьим. Он дольше всего в истории ждал своей очереди на престол.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Отметим, что король Георг V в 1917 году провозгласил, что только прямые внуки монарха (принц Уильям, принц Гарри, принцесса Беатрис и принцесса Евгения) могут носить титулы "принц" и "принцесса". Однако впоследствии было сделано исключение для 9-летнего сына Кембриджских герцогов, принца Джорджа.

У Меган Маркл и принца Гарри подрастают двое детей. Сын Арчи родился в 2019 году, а дочь Лилибет — в июне 2021. Девочка родилась уже в США, поэтому познакомилась со своей королевской семьей только через год, на Платиновом юбилее королевы Елизаветы.

Лилибет Диана была названа в честь покойной матери принца Гарри и детского прозвища королевы Елизаветы. Так британского монарха называли только самые близкие и родные люди.

[ + – ] Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

8 сентября 2022 года в замке Балморал, Шотландия в возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли новые королевские титулы после смерти Елизаветы Второй.

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