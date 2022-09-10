Вперше в історії: британські журналісти повідомили про важливу деталь коронації Карла ІІІ

Журналісти повідомили, що під час панахиди за покійною Єлизаветою II було вперше за 70 років виконано гімн "Боже, бережи короля".

Церемонія проголошення Чарльза королем Великобританії вперше транслюватиметься телебаченням. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що вперше буде дозволено повісити камери у державних покоях Сент-Джеймського палацу.

Також у матеріалі сказано, що церемонія має розпочатися о 10:00 у суботу, 10 серпня. Вже об 11:00 з балкона, що виходить на монастирський двір основну прокламацію. Документ оголосить Чарльза III сувереном.

Також зазначимо, що вперше за 70 років у Великій Британії прозвучав гімн "Боже, бережи короля". Як повідомили на сайті Royal Central, гімн був виконаний на панахиді за покійною королевою Єлизаветою II.

[ + – ] Виконання гімну "Боже, бережи короля".

"Оскільки наступними двома спадкоємцями престолу будуть чоловіки, малоймовірно, що будь-хто з нас колись знову почує пісню "Боже, бережи королеву" в нашому житті", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що король Карл III виступив з першим зверненням до британців. Монарх заявив, що розраховує на подальшу допомогу своїй дружині Камілли, а також подякував мешканцям Сполученого Королівства за підтримку на фоні смерті Єлизавети ІІ.

Ще нагадаємо, що "старі" монети та марки Великобританії виведуть з обігу протягом кількох років, замінивши їх на нові, із зображенням короля Карла III. Якщо зображення королеви на монетах звернене праворуч, погляд її сина буде спрямований вліво.