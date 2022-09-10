Карл ІІІ попросив принца Гаррі не привозити Меган для прощання з королевою, — The Sun

Герцог Сассекський став останнім членом королівської родини, хто прибув у Балморал після звісток про погіршення здоров'я Єлизавети II. Він же першим покинув шотландський маєток після смерті королеви.

Принц Чарльз, тепер оголошений новим королем Великобританії під ім'ям Карл III, перед смертю королеви заявив герцогу Сассекскому — принцу Гарії, що "буде помилкою" приїхати попрощатися з Єлизаветою II разом із Меган. Про це пише британський таблоїд The Sun із посиланням на своє джерело.

Гаррі дізнався про погане самопочуття бабусі, коли перебував у Фрогмор-хаусі — заміській резиденції монаршої родини за один кілометр від Віндзорського замку, і зібрався приїхати в Балморал разом із дружиною. Однак у цей момент принцу зателефонував батько, який був біля ліжка королеви, що вмирала, і попросив не брати Меган із собою, оскільки це буде "неправильно та недоречно в такий сумний час".

[ + – ] Принц Гаррі не братиме Меган Маркл на церемонію прощання з Єлизаветою Фото: Getty Images

Принц Чарльз повідомив, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон також не приїде на прощання з королевою. Він підкреслив, що кількість гостей буде обмежена лише найближчими родичами.

"Чарльз дуже, дуже ясно дав зрозуміти, що Меган буде небажаною гостею", — розповіло джерело видання.

Після дзвінка батька принц Гаррі погодився прибути в Балморал наодинці. Однак йому не знайшлося місця в літаку Королівських ВПС, який доставив принца Вільяма, а також його дядьків принца Едуарда та принца Ендрю в Шотландію.

Герцог Сассекський приїхав у маєток через півтори години після того, як оголосили про смерть королеви. Отже, він став останнім членом монаршої родини, хто прибув у Балморал. Він же першим виїхав із маєтку після смерті королеви.

Нагадаємо, 9 вересня король Карл ІІІ виступив із першим зверненням до британців. Він оголосив свого сина Вільяма принцом Вельським і спадкоємцем престолу.

Раніше ми писали про те, що церемонія проголошення Чарльза королем Великобританії вперше транслюватиметься по телебаченню. Як повідомляється, у державних покоях Сент-Джеймського палацу дозволять повісити камери, чого раніше ніколи не робилося.