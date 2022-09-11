Гроб с телом королевы Елизаветы II увезли из Балмарола в Эдинбург (фото)

Тысячи людей выстроились в очередь на пути следования машин, чтобы попрощаться с Ее величеством. В понедельник простится с Елизаветой II приедут новоиспеченный король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла.

Гроб с телом королевы Соединенного Королевства Елизаветы II утром воскресенья, 11 сентября увезли из шотландского замка Балмарол, где она умерла. Траурный кортеж в составе нескольких черных автомобилей отправился в Эдинбург. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что тысячи людей выстроились в очередь на пути следования машин, чтобы попрощаться с Елизаветой II. В последнюю путь Ее величества сопровождала единственная дочь королевы принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

[ + – ] Принцесса Анна

Спустя шесть часов после выезда с Балмарола кортеж с телом королевы прибыл в столицу Шотландии Эдингбург. Журналисты пишут, что улицы Эдинбурга были заполнены людьми, наблюдавшими за процессией в приглушенной тишине и время от времени аплодировали.

По прибытию гроб с Елизаветой II поместили в тронный зал во дворце Холируд. Гроб, сделанный из дубового дерева, был закрытый и окутанный в королевский штандарт. На нем также лежал венок с белыми цветами. Во дворец прибыли принцы Эндрю и Эдвард и графиня Уэссенская Софи.

Тело королевы будет покоиться в Холирудском дворце до обеда 12 сентября. Ожидается, что в понедельник простится с Елизаветой II приедут новоиспеченный король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла. После этого гроб с телом будет перемещен в собор Святого Джайлса, а вечером начнется церковная служба, там шотландская публика сможет засвидетельствовать свое почтение.

Затем тело Елизаветы II перевезут в Лондон. Похороны королевы пройдут 19 сентября Вестминстерском аббатстве после 4-х дневного прощания.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Она умерла в кругу своих детей и внуков в шотландском замке Балмарол, где у нее традиционно проходил летний отпуск. Незадолго до ее смерти туда приехали король Карл и Камилла, принцы Уильямс и Гарри.

10 сентября принц Чарльз официально стал королем Карлом III. Наследником трона стал объявлен Вильям, он получил статус титул Уэльского.