Умер один из самых близких друзей короля Чарльза
Давний друг короля Чарльза и известный охотник Ян Фаркуар умер в возрасте 78 лет. Фаркуар скончался в поместье монарха Хайгроув, где он жил.
Давний друг короля Чарльза Ян Фаркуар скончался в возрасте 78 лет в поместье монарха Хайгроув. Известный охотник также был конюшим королевы-матери и даже служил в Королевском гусарском полку британской армии. Об этом пишет Daily Mail.
Фаркуар также был близок с королевой Камиллой, много лет жившей в поместье короля в арендованном фермерском доме. Инсайдеры сообщают, что Фаркуар скончался в среду утром.
Бригадный генерал Эндрю Паркер-Боулз, первый муж и друг Камиллы, рассказал журналистам, что Фаркуар давно болел.
Он описал своего друга как "дикого, как ястреб в юности, но всегда очень веселого". Паркер Боулз добавил, что "Капитан", как называли Фаркуара, "будет оценен историей как один из величайших псовых мастеров".
Фаркуар жил на территории поместья Хайгроув и часто ходил через поля, чтобы встретиться с королем Чарльзом за ужином.
Ян женился на Пэмми-Джейн Чейфер после того, как ушел из армии, и у пары родилось три дочери.
Фаркуар и Чарльз еще больше сблизились, когда принц Уильям недолго встречался с Роуз Фаркуар в 2000 году после того, как он закончил A-level в Итоне.
Пара познакомилась в поло-клубе Beaufort в Глостершире, и в то время ее называли "первой любовью" принца Уэльского.
Уильям и Роуз вместе отправлялись на романтические пикники в сельской местности Глостершира, прежде чем он встретил Кейт в университете Сент-Эндрюс в Шотландии.
Они до сих пор дружат, поскольку принц присутствовал на ее свадьбе с Джорджем Геммеллом в 2022 году.
Фаркуар и Пэмми-Джейн расстались, и со временем им удалось возродить дружбу, но они продолжали жить отдельно.
Фаркуар также был мастером охоты на Бофорта в течение 34 лет. Это старейшая и крупнейшая охота на лис. Она была объявлена незаконной в 2004 году.
Сейчас король Чарльз проходит лечение от рака, но продолжает выполнять королевские обязанности.
Вчера в Букингемском дворце он встретился с Верховным комиссаром Ямайки Александром Уильямсом.
Верховные комиссары и послы, базирующиеся в Лондоне, обычно имеют обычную аудиенцию у монарха вскоре после вступления в должность.
Встреча Чарльза состоялась после того, как он провел видеозвонок с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ранее король встретился с послом Алжира Нурредином Язидом и послом Мавритании Самбой Мамаду.
Теперь он, вероятно, приедет в Хайгроув, чтобы проводить своего друга в последний путь.
Напомним, рак у короля Чарльза диагностировали в начале этого года. Его лечили в той же больнице, что и принцессу Уэльскую, которая в январе перенесла операцию на брюшной полости. Скорей всего, Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям к Пасхе.