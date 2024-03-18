Приймав Сунака, але пропустив День співдружності: коли востаннє Чарльз III був на публіці (фото)

Король Великої Британії навіть після постановки медиками онкологічного діагнозу продовжував посильну активність. Востаннє перед фотокамерами він постав 13 березня в Букінгемському палаці.

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Король Чарльз III, непідтверджену інформацію про смерть якого 18 березня поширили деякі ЗМІ, останніми місяцями нечасто з'являвся на публіці, що дало підґрунтя для різноманітних чуток і теорій змов. Те, що британський монарх "відійшов у тінь" може бути пов'язано зі станом його здоров'я. Адже, як заявив Букінгемський палац 5 лютого, Чарльз III бореться з доброякісною формою онкології.

Фокус зібрав усю інформацію, яка стосується публічної активності британського монарха після того, як світ дізнався про його діагноз.

20 лютого британський монарх прилетів із Сандрінгема до Віндзорського замку, щоб зайнятися справами в маєтку. Він провів ніч у Віндзорі, а в середу, 21 лютого, повернувся в Лондон.

Але до свого від'їзду король провів зустріч із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком у Букінгемському палаці. Вона стала першою в розкладі монарха після того, як йому поставили онкологічний діагноз і тривала 45 хвилин. Тоді король Чарльз III вперше публічно розповів про свій стан, заявивши, що листівки та побажання якнайшвидшого одужання від підданих довели його до сліз.

"Я отримав так багато чудових повідомлень і листівок, і більшу частину часу це доводить мене до сліз", — сказав Чарльз III.

Він також жартівливо відповів Ріші Сунаку, коли той сказав, що радий бачити, який гарний вигляд має король.

"Це все роблять дзеркала", — зі свого боку відповів монарх.

Король провів зустріч із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком у Букінгемському палаці Фото: The Royal Family

Відомо, що перед зустріччю із Сунаком о 17:45 король провів особисте засідання таємної ради. Після цього він узяв участь у чаюванні. А після того, як час, відведений для розмови з прем'єр-міністром, минув, Чарльз III вирушив із Букінгемського палацу до Кларенс-гаусу.

6 березня король прийняв послів Алжиру і Мавританії в Букінгемському палаці. На офіційній сторінці королівської сім'ї у Facebook опублікували фото з цієї зустрічі.

Британський монарх прийняв послів Алжиру та Мавританії в Букінгемському палаці Фото: The Royal Family

На урочистостях з приводу Дня співдружності, які відбувалися 11 березня, британський монарх не з'явився. І це при тому, що рідкісний монарх не присутній на службі, яка є ключовою датою в королівському календарі. Щоб якимось чином долучитися до служби у Вестмінстерському абатстві, король Чарльз ІІІ ще в лютому зняв своє послання в Білій вітальні Віндзорського замку. Як повідомляє The Times, бути присутнім особисто на богослужінні королю заборонили медики. Тому послання було записано заздалегідь.

Однак 13 березня в Букінгемському палаці король прийняв генерального секретаря Співдружності націй Патрісію Скотланд, баронесу Ашталську. Після цього інформації про те, чи відвідав британський монарх якийсь публічний захід або про те, чи проводив він офіційні зустрічі, не надходило.

Чарльз III зустрівся з генсеком Співдружності націй Фото: The Royal Family

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що король Чарльз ІІІ та королева Камілла планують відвідати Австралію цього року. Букінгемський палац не підтвердив плани, але джерела видання повідомили, що візит відбудеться в жовтні й співпаде з візитом до Нової Зеландії, де Чарльз також є сувереном. Також у цей період відбудеться нарада глав урядів Співдружності (CHOGM), яка відбудеться в Самоа.