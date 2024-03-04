Король Чарльз ІІІ і королева Камілла планують відвідати Австралію цього року (фото)

Королівські тури британської королівської сім'ї до Австралії проводяться з 1867 року. Герцог і герцогиня Сассекські відвідували цей континент і Нову Зеландію 2018 року.

Related video

Цього тижня австралійські штати і території розпочнуть консультації щодо туру Down Under короля Великої Британії Чарльза ІІІ і королеви Камілли. Ця новина, про яку 4 березня оголосив уряд Австралії, є позитивним показником прогнозу лікування британського монарха, повідомляє Mirror.

Букінгемський палац не підтвердив планів, але джерела видання повідомили, що візит відбудеться в жовтні і збіжиться з візитом до Нової Зеландії, де Чарльз також є сувереном. Також у цей період відбудеться нарада глав урядів Співдружності (CHOGM), яка відбудеться в Самоа.

Король Чарльз ІІІ є нинішнім главою Співдружності після того, як був обраний наступником своєї матері, покійної королеви Єлизавети II, і вступив на престол. Ця роль не передається у спадок, але 2018 року королева використала збори CHOGM у Лондоні, щоб сказати, що вона "щиро бажає", щоб її наступником став її син.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія готується до можливого візиту Його Величності Короля цього року.

"Король виявив співчуття до австралійців, які постраждали від нещодавніх стихійних лих, так само, як австралійці проявили співчуття і підтримку до короля після того, як йому поставили діагноз раку. Королю, королеві та членам королівської сім'ї завжди раді в Австралії. Мій уряд обговорює зі штатами і територіями варіанти можливого королівського візиту", — зазначив Альбанезе.

Якщо король відвідає Австралію цього року, це буде його перший королівський візит як суверена і перший візит британського монарха з 2011 року. Принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тім Лоуренс здійснили поїздку Австралією у квітні 2022 року, коли королева Єлизавета ще була монархом.

Герцог і герцогиня Сассекські також отримали захоплений прийом в Австралії та Новій Зеландії під час туру 2018 року.

Гринц Гаррі та Меган Маркл під час візиту до Австралії, 2018 рік Фото: Getty Images

Королівські тури британської королівської сім'ї Австралією проводяться з 1867 року. Відтоді члени королівської сім'ї здійснили понад 50 візитів, але тільки шість із них відбулися до 1954 року.

Єлизавета II — єдиний правлячий монарх, який ступив на австралійську землю. Вперше вона зробила це 3 лютого 1954 року, коли їй було 27 років. За свої 16 поїздок королева відвідала всі австралійські штати і дві основні території, востаннє вона відвідала Канберру, Брісбен, Мельбурн і Перт 2011 року.

Будучи принцом Уельським, Чарльз здійснив 15 офіційних візитів до Австралії, востаннє 2018 року, щоб відкрити Ігри Співдружності на Золотому Березі.

Король Чарльз і королева Камілла, Австралія, 2018 рік Фото: Getty Images

Під час свого останнього візиту король відвідав Квінсленд і Північну територію, а раніше побував у всіх австралійських штатах і територіях.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла, Австралія, 2018 рік Фото: Getty Images

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що король Чарльз ІІІ звертався до грецького православного ченця за духовною порадою. Король Великої Британії кілька разів відвідував гору Афон. У нього є свої покої в одному з чоловічих монастирів.